Подельники Хамаса гадят в монреальском метро

Неизвестные сторонники Хамаса перепачкали своими лозунгами станции монреальского метро. Нет сомнения, что на этом пособники убийств не остановятся.

В ночь на вторник, 14 ноября, доморощенные террористы, пособники убийц из Хамаса, совершили акт очередного вандализма. После уже неоднократных обстрелов еврейских школ и ресторана, броска бутылки с бензином в синагогу и попытки поджога еврейского центра, бандиты взялись за монреальское метро.

Шестнадцать станций метро Монреаля были изгажены ночью афишами с прохамасовскими лозунгами и обвинениями Канады в геноциде (не путайте, геноцид – это не убийства сотен и сотен мирных израильтян и граждан других стран, включая детей. По мнению дружков Хамаса, геноцид, это категорическое осуждение расправ с мирными жителями).

Любопытно, что все надписи и наклейки на стенах станций метро были сделаны на английском языке.

Атакам вандалов подверглись станции метро Jean-Talon, Mont-Royal, Pie-IX, Université-de-Montréal, Du Parc и другие.

С утра сотрудники метрополитена были вынуждены заняться соскабливанием ругательств, приводя стены в порядок.

Полиция Монреаля, в частности отдел по борьбе с проявлениями ненависти, взялся за расследование совместено со службой охраны метро городской полиции. Пока задержанных и подозреваемых по делу нет. Будем надеяться на то, что полиции удастся схватить пособников терроризма. Наверняка, речь о тех, кто обманул канадские власти, заверив при получении въездной визы или даже гражданства, что будет соблюдать законы страны и никоим образом не собирается поддерживать террор. Посему нынешнее преступление достаточно для высылки виновников, как лиц, несущих потенциальную угрозу для жителей Канады. Иначе в ближайшем будущем нас ждут очередные выходки бандитов.