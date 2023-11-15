Будьте осторожны, стали приходить письма с подозрительным белым порошком

Если вы получили конверт со странным порошком, тут же отложите его, больше не трогайте и звоните по телефону 911.

14 ноября правоохранительные органы Квебека опубликовали предупреждение о странных конвертах, которые стали получать с понедельника, 13 ноября, некоторые жители провинции. В этих конвертах содержится подозрительный белый порошок. Никакого сопроводительного текста нет, конверты обычные, отправляются по обычной почте, весят столько же, сколько обычное письмо и на ощупь определить содержимое сложно, потому что порошок насыпан между листами бумаги, а количество его небольшое.

Как известно, в прошлом были совершены попытки покушения на нескольких политиков в США с применением именно такого способа – отправкой конверта с порошком, при вдыхании у человека наступали серьёзные последствия со здоровьем. Затем, в течении примерно десяти лет, такие конверты продолжали рассылать преступники, желающие лишь попугать адресата.

Но полиция не может исключать ни версию запугивания (например, преследования определённой категории лиц, скажем, по фамилии, по известной принадлежности к какой-то группе – скажем, мафии или, наоборот, к обществу любителей кротов, или по месту жительства), ни возможность реальной опасности отправки отравляющего вещества в конверте.

Вполне возможно, отправители ставят целью создать нервную обстановку и заставить людей “шарахаться от собственной тени”.

На вечер вторника результаты анализа первых писем с подозрительным содержанием объявлены не были. Известно, что несколько адресатов, получивших подозрительные конверты, живут в Лавале.

Силы правопорядка просят всех жителей отнестись к получению таких писем серьёзно. При получении письма от неизвестных корреспондентов, открывайте конверт осторожно, и при обнаружении любого подозрительного порошка, немедленно звоните по телефону 911, положите конверт, не трогайте его, старайтесь не находиться рядом и ждите прибытия представителей властей.