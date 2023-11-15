В WhatsApp запустили голосовые чаты для больших групп

Команда популярного мессенджера WhatsApp объявила о запуске новой функции голосовых чатов, или аудиочатов. Как отмечают разработчики, нововведение специально адаптировано для больших групп и оно удобнее, чем групповой голосовой звонок.

Работают они, по сути, так же, как аналогичные функции в Telegram. Аудиочаты позволяют быстро поговорить с участниками группы в прямом эфире, сохраняя при этом возможность отправки сообщений.

Они запускаются тихо, без каких-либо звонков, с помощью всплывающего окна в чате. Чтобы присоединиться, требуется просто нажать на всплывающее окно. Члены группы, не участвующие в аудиочате, могут видеть профили тех, кто в нём участвует, в заголовке чата и на вкладке «Звонки».

Аудиочат автоматически прекращается после того, как его покинули все участники. Он также прекращается, если к первому или последнему участнику чата никто не присоединился в течение 60 минут.

Как отметили разработчики, эта функция в настоящее время доступна только на основном устройстве, к которому привязан аккаунт WhatsApp. Кроме того, аудиочаты доступны пока только для групп численностью от 33 до 128 человек.