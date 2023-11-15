В Торонто состоялась церемония введения в Зал хоккейной славы новых спортсменом

Этой ночью в Торонто прошла церемония введения в Зал хоккейной славы новых членов. В него вошли бывшие игроки Хенрик Лундквист, Том Баррассо, Пьер Тюржон, Майк Вернон, Каролин Уэллетт.

Бывший вратарь «Рейнджерс» Лундквист провел 887 матчей в НХЛ, одержав 459 побед (91,8% сэйвов, коэффициент надежности 2,43). В 2012 году выиграл приз «Везина Трофи» как лучший вратарь лиги. В составе сборной Швеции выиграл Олимпиаду-2006 и чемпионат мира-2017.

Экс-вратарь «Баффало» и «Питтсбурга» Баррассо – двукратный обладатель Кубка Стэнли (1991, 1992) , обладатель «Колдер Трофи», «Везина Трофи» (самый молодой в истории – в 18 лет в 1984 году) и «Уильям М. Дженнингс Трофи». В рамках НХЛ провел 777 матчей, одержал 369 побед (89,2%, 3,24). В составе сборной США стал серебряным призером Олимпиады-2002.

Бывший нападающий «Баффало», «Айлендерс» и «Сент-Луиса» Тюржон провел 1294 матча в НХЛ и набрал 1327 (515+812) очков. Обладатель «Леди Бинг Трофи». До этого года был самым результативным игроком НХЛ из числа не выбранных в Зал славы.

Экс-вратарь «Калгари», «Детройта» и «Сан-Хосе» Вернон – двукратный обладатель Кубка Стэнли (1989, 1997), обладатель «Уильям М. Дженнингс Трофи» и «Конн Смайт Трофи». В НХЛ провел 781 матч, одержал 385 побед (88,9%, 2,98).

Бывший тренер «Далласа», «Филадельфии», «Коламбуса», «Сент-Луиса» и «Эдмонтона» Хичкок в 1999 году выиграл Кубок Стэнли со «Старс». Занимает 4-е место в списке тренеров с наибольшим числом побед в НХЛ.

Лакруа был генменеджером «Квебека» и «Колорадо» с 1994 по 2006 годы. Под его руководством клуб выиграл 2 Кубка Стэнли (1996, 2001).

Экс-нападающая сборной Канады Уэллетт – четырехкратная олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира.