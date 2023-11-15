Cameco пересмотрела свой прогноз добычи урана в Канаде на 2023 год

Назвав пересмотр своего прогноза «незапланированным событием», компания снизила показатель ожидаемой добычи урана в этом году для своих канадских предприятий, сославшись на проблемы с надежностью оборудования на руднике «Сигар-Лейк» и сохраняющуюся неопределенность в отношении планируемой добычи на руднике «Ки-Лейк», поскольку она постепенно наращивается после длительного периода ремонта и обслуживания.

Ожидается, что в этом году объем добычи на руднике «Сигар-Лейк» составит менее 16,3 млн фунтов U3O8 (6 270 т урана) по сравнению с ранее ожидаемыми 18 млн фунтов U 3 O 8 . Ожидается, что объем добычи на рудниках «Макартур-Ривер» и «Ки-Лейк» в 2023 г. составит 14 млн фунтов U 3 O 8 , что ниже предыдущего прогноза в 15 млн фунтов U 3 O 8 . Эти показатели представлены на основе 100 % загрузки производства.

«Как сообщалось ранее, во втором квартале этого года работы по добыче урана на руднике «Сигар-Лейк» были начаты на новом участке залежей руды (на западном участке), что повлияло на производительность, – говорится в обновленном отчете компании от 3 сентября. – Поскольку в третьем квартале работы по добыче урана продолжились на западном участке, возникли проблемы с надежностью оборудования, которые еще больше повлияли на производительность».

Работы на руднике должны быть приостановлены для проведения запланированного ежегодного обслуживания, которое продлится большую часть этого месяца.

В начале 2022 г. Cameco объявила о своем решении возобновить работы на рудниках «Макартур-Ривер» и «Ки-Лейк», которые не использовались с 2018 г. Руда из подземной шахты рудника «Макартур-Ривер» доставляется грузовиками по автотрассе на расположенный в 80 км комбинат по измельчению руды «Ки-Лейк» для переработки. Рудник работает стабильно, и ожидается, что он достигнет показателя запланированного объема добычи за год, но «сохраняется неопределенность относительно запланированного показателя на 2023 г.», поскольку комбинат продолжает наращивать объемы производства. Продолжительность периода ремонта и обслуживания, изменения в условиях эксплуатации, проблемы с наличием персонала с необходимыми навыками и опытом, а также влияние проблем цепочки поставок на доступность материалов и реагентов «совокупно повлияли на объем производства на «Ки-Лейк», что привело к снижению прогнозных показателей», – говорится в сообщении компании.

Добытая с рудника «Макартур-Ривер» руда, которая не может быть сразу переработана на комбинате «Ки-Лейк», будет складироваться и храниться для последующего измельчения.

В Cameco заявили, что могут при необходимости приобрести материал на рынке или оформить перспективные долгосрочные покупки, и затем использовать запасы или брать такую продукцию в долг. Компания также указала на свою зависимость от роста цен на рыночные контракты в ее долгосрочном портфеле и на «конвейер» текущих переговоров по контрактам, а также на превышение активов компании над её обязательствами, «чтобы компания могла самостоятельно управлять рисками».

«Этот ожидаемый дефицит добычи дополнительно выльется в растущие риски обеспечения поставок в то время, когда, как мы полагаем, будет более повышенный и продолжительный, чем когда-либо, спрос, и когда риски перейдут от производителей к энергокомпаниям, – заявили в компании. – Неопределенность в отношении того, откуда будут поступать поставки ядерного топлива для удовлетворения растущего спроса, продолжает стимулировать заключение долгосрочных контрактов с четкими доказательствами того, что более широкий рынок урана начнет двигаться в сторону сокращения коэффициента замещения контрактов впервые, за более чем десятилетие. Это такой тип контрактов, который необходим для оказания содействия ценообразованию, которое уже наблюдается на рынках по обогащению и конверсии, и который, как ожидается, будет стимулировать инвестиции в поставки, необходимые для удовлетворения растущих долгосрочных потребностей».

Компания Cameco является владельцем доли 54,547 % в руднике «Сигар-Лейк», компании Orano Canada Inc (Orano) принадлежит 40,453 % и компании TEPCO Resources Inc – 5 %. Рудник «Макартур-Ривер» принадлежит компании Cameco на 69,805 % и Orano – на 30,195 %, в то время как комбинат «Ки-Лейк» принадлежит компании Cameco на 83,333 % и Orano на 16,667 %.