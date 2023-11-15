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Новости Google отдаёт Apple 36 % доходов от поисковой рекламы в браузере Safari

Google отдаёт Apple 36 % доходов от поисковой рекламы в браузере Safari

Виктория Христова Ноя 15, 2023 Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий Оставить комментарий 34 Просмотров

Google платит Apple 36 % дохода, полученного от размещения поисковой рекламы в браузере Safari, сообщил в понедельник главный экономический эксперт подразделения Alphabet Кевин Мерфи (Kevin Murphy), профессор Чикагского университета в ходе слушания по антимонопольному иску Минюста США и нескольких американских штатов против Google.

Эти данные держались в секрете, и адвокат Google не стал скрывать своё недовольство преданием их гласности.

Apple и Google заключили соглашение, согласно которому с 2002 года поисковик Google устанавливается по умолчанию в браузере Apple Safari. Эта сделка является для Google самой важной из стандартных соглашений, поскольку благодаря ей поисковик компании применяется в iPhone, широко используемом смартфоне в США.

Обе компании возражали против предания гласности подробностей своего соглашения. В своём письме, направленном в суд на прошлой неделе, Google заявила, что раскрытие дополнительной информации о сделке «необоснованно подорвёт конкурентоспособность Google по отношению как к конкурентам, так и к другим контрагентам».

Минюст США и восемь американских штатов подали антимонопольный иск к Google в октябре 2020 года, обвинив технологического гиганта в злоупотреблении доминированием на поисковом рынке и использовании недобросовестных методов для сдерживания развития конкурентов. Регулятор считает, что соглашение Apple и Google делает очевидным тот факт, что Google незаконно сохраняет своё доминирование на рынках поисковых систем и поисковой рекламы.

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