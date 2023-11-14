В городе Сен-Жан-сюр-Ришельё школьница погибла, выпав из окна школы

Трагический несчастный случай – школьница погибла в результате падения из окна. Но что именно произошло, пока не сообщается.

13 ноября в городе Сен-Жан-сюр-Ришёльё, под Монреалем, произошла ужасная трагедия – примерно в 14 часов тринадцатилетняя девочка выпала из окна третьего этажа средней школы, в которой она училась. После падения девочку тут же доставили в ближайшую больницу – больницу Saint-Jean-sur-Richelieu, где врачам лишь оставалось констатировать её смерть, хотя сразу же после происшествия учителя, а затем подоспевшие медики пытались оказать ей первую помощь

Трагедия произошла в частной средней школе Марселен-Шампаньа (Marcellin-Champagnat), которая находится на улице (дороге) Патриотов (chemin des Patriotes) в районе Ибервиль города Сен-Жан-сюр-Ришельё. Занятия в школе, разумеется, были отменены, дети отправились по домам.

К вечеру представители городских властей заявили, что дело расследуется местной полицей, но уже ясно, что речь не о преступлении и что гибель школьницы стала результатом нечастного случая. Но что именно случилось, при каких обстоятельствах ребёнок выпал из окна, пока не сообщается.