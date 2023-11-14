Квебекской администрации возможно придется вынуть чековую книжку

Квебек мог бы получить солидный счет, если бы Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) было признано виновным в скрытой экспроприации как минимум по семи делам. На сегодняшний день правительству Legault была предоставлена гарантия на сумму почти 600 миллионов долларов, и эта сумма может увеличиться еще больше.

Первое постановление, принятое в июне 2022 года, запрещает любое строительство в лесах и на водно-болотных угодьях, представляющих интерес на территории СММ. Второй, также принятый в 2022 году, направлен на защиту шести бывших полей для гольфа, которые потенциально могут быть преобразованы в зеленые насаждения. Оба постановления были одобрены правительством Квебека.

На сегодняшний день против СММ подано около тридцати исков. Некоторые требуют только полной отмены соответствующих постановлений.

По словам Марка-Андре Лечассера, у городов связаны руки, поскольку они должны соблюдать руководящие принципы, установленные Квебеком. Он напоминает, что города и СММ применяют руководящие принципы правительства в области территориального планирования (OGAT). Столичный план застройки и развития (PMAD) должен соответствовать указаниям правительства, а муниципальные правила зонирования должны соответствовать PMAD. PMAD, кстати, должен быть одобрен Квебеком, чтобы быть действительным.

Правительство Лего взяло на себя обязательство защитить 30% своей территории к 2030 году, чтобы соблюдать международные соглашения по защите биоразнообразия, в том числе соглашение Кумминг-Монреаль, заключенное в мегаполисе в декабре 2022 года. СММ также поставила перед собой цель защитить 30% своей территории до конца десятилетия.

Адвокат приводит в качестве примера закон О защите территории и сельскохозяйственной деятельности, « в котором четко указано, что никакие средства правовой защиты не могут быть приняты, если земля находится в сельскохозяйственной зоне [статья 95] ».

По словам Жан-Франсуа Жирара, юриста, специализирующегося в области экологического права, апелляции по гарантийным искам стали результатом недавних решений судов. “Суды теперь говорят нам, что даже если муниципальное постановление действительно, оно может представлять собой замаскированную экспроприацию».

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.