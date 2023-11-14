В Монреале построили мост из переработанного стекла

Это было сделано для снижения выбросов парниковых газов и улучшения экологической устойчивости. Мосты заменили устаревшие сооружения, которые использовались почти 60 лет.
Новые мосты Дарвина имеют длину 37 метров каждый и отличаются повышенной безопасностью и доступностью для пешеходов и велосипедистов. Они оснащены новым светодиодным освещением и более широкими проходами. Также была создана новая зеленая зона, чтобы придать сооружениям более живой и приятный внешний вид.
Этот инновационный проект основан на долголетних исследованиях по интеграции переработанного стекла в гражданскую инфраструктуру.
Команда архитекторов Provencher Roy сотрудничала с канадскими университетами и другими исследовательскими группами, чтобы разработать этот новый материал и применить его в строительстве мостов. Ожидается, что новые мосты Дарвина будут эксплуатироваться более 125 лет, что подчеркивает их долговечность и надежность.