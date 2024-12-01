Чтиво выходного дня: История Санты Клауса. Откуда он? Кто он?

Санта Клаус приобрел образ, который сегодня мы все можем видеть. Это толстенький веселый старик, разносящий подарки в ночь Рождества. У него обязательно красная куртка или полушубок, белая борода, красная шапка и штаны с белой оторочкой.

Наш, в русских традициях, Новый Год немыслим без доброго Деда Мороза и его внучки Снегурочки. А ни одно западное Рождество не обходится без самого главного персонажа празднования, его, можно сказать, символа – Санта Клауса. И если про Деда Мороза мы немного, но все же знаем, то кто же этот добросердечный даритель подарков здесь, в Канаде, знает, увы, не каждый. Самое время разузнать!

Первое, что я могу сказать, это то, что Санта Клаус – вполне реальный человек, который жил в древности. Правда, звали его по-другому, выглядел он иначе и родился он не в Лапландии, как принято считать, а в местечке Миры Ликийские в 253 году нашей эры, на современной территории Турции. А звали его тогда Николаем. Мы же его называем Святым Николаем, Николаем Чудотворцем или Николаем Угодником. Он был простым епископом, который готов был принять смерть за свою веру и всегда боролся за добро. Ходили легенды, что Святой Николай был очень зажиточный, но совсем не жадный, как и подобает любому набожному человеку. Он помогал всем несчастным и бедным, по ночам незаметно подбрасывая в их башмаки, которые они оставляли у дверей, монеты, и клал на окна вкусные пирожки. О нем, как о добром волшебнике, рассказывали детям их родители, внезапно получившие монетки или угощение. Поэтому Святой Николай стал любимцем детей. Более того, своим заступником и святым покровителем его также избрали купцы, пекари, заключенные и моряки.

Но как он стал символом Рождества? День Святого Николая празднуется 19 декабря, а в западном мире – на две недели раньше. В Х веке в кафедральном соборе немецкого города Кельн ученикам христианской школы в этот день стали раздавать выпечку и фрукты. Очень быстро эта традиция получила широкое распространение в других городах и странах. Вспоминали тогда и легенду о том, как люди стали на ночь вешать специальные праздничные чулочки или башмачки, чтобы Николай положил туда свои дары. Принято считать, что Святой Николай, заходящий в дома по ночам, спускаясь по печной трубе, послушным детям приносит подарки, а озорникам, шалунам и проказникам – розги. Поэтому дети задолго до праздника стараются вести себя хорошо, а родители при их плохом поведении сразу напоминают о том, что в дар можно получить розги. Иногда, даже вместе с презентами ребятишкам дарят небольшие веточки. Но все же подарки преобладают.

Но все же, как Святой Николай стал Санта Клаусом? В Америке о нем узнали в XVII веке. В 1626 году несколько голландских кораблей прибыли в Новый Свет. На носу главного корабля «Goede Vrove» стояла фигура Николая, который, как я уже говорила, был также покровителем моряков. Мореплаватели купили за 24 доллара землю у коренных жителей Америки – индейцев и дали название поселению – «Новый Амстердам». Сегодня эта «деревушка» стала самым крупным городом США и одним из самых известных городов в мире – «Нью-Йорк».

Нидерландцы фигурку Святого сняли с корабля и перенесли на главную площадь, чтобы он защищал поселок. Только вот индейцы и новые жители говорили на каком-то своем языке, а не по-английски. Они не могли четко выговорил имя святого и фраза звучала как «Синтер Клас», потом преобразилась в «Санта Клас», а с течением времени в привычную нам «Санта Клаус». Вот так Святой Николай чудом преобразился в Санта Клауса, который в Сочельник и разносит подарки по домам.

В результате этой метамарфозы Николай навсегда потерял епископальный облик и пересел на упряжку с оленями. В 1823 году в поэме «Ночь перед Рождеством» были перечислены имена 8 оленей Санты: Бликсем (Молниеносный), Дандер (Болван), Кюпид (Купидон), Комет (Комета), Виксен (Злобный), Прэнсэр (Гарцующий), Дэнсер (Танцор), Дэшер (Потрясающий). Только в 1939 году появился девятый олень Рудольф с большим и блестящим красноватым носом.

Клауса, напрочь лишенного святого нимба, наряжали во всевозможные разноцветные одежды. Но в 1931 году известный бренд Coca Cola запустила рекламную кампанию, лицом которой стал Санта Клаус. Хаддон Сандблом – американский художник – изобразил белобородого добродушного старичка в красно-белой одежде и с газировкой руках.

В итоге Санта Клаус приобрел образ, который сегодня мы все можем видеть. Это толстенький веселый старик, разносящий подарки в ночь Рождества. У него обязательно красная куртка или полушубок, белая борода, красная шапка и штаны с белой оторочкой. Санта Клаус передвигается на санях, запряженных 9 северными оленями и до краев наполненных дарами для детей по всему миру.