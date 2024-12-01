Крыша Олимпийского стадиона в Монреале снята в связи с продолжающимися ремонтными работами

Рабочие приступили к демонтажу крыши Олимпийского стадиона в рамках подготовки к строительству новой.

За последние несколько месяцев с верхней части стадиона были сняты ткань и металлические конструкции. Инженер проекта Надир Генфуд (Nadir Guenfoud) говорит, что выполнено 20 процентов всей работы.

Это масштабная работа с огромным бюджетом.

Генфуд сказал, что из 870 миллионов долларов, обещанных правительством Квебека, было потрачено 175 миллионов.

На протяжении почти пяти десятилетий, прошедших после Олимпийских игр 1976 года в Монреале, крыша стадиона часто подвергалась пристальному вниманию.

Генфуд сказал, что новая крыша – это долгосрочная инвестиция.

“Мы перешли к облицовке, которая должна быть более прочной и долговечный, и именно такой выбор мы сделали, чтобы максимально повысить уровень надежности”, – сказал он.

В то же время внутренние помещения стадиона подвержены воздействию дождливой погоды и зимних холодов, но в сроки строительства заложены задержки.

“К концу этого года мы планируем завершить демонтаж крыши”, – сказал Генфуд.

Следующий год будет в основном посвящен демонтажу технического крыла и установке нового технического кольца, а в 2026 году начнется монтаж новой крыши.

“Затем, ближе к концу будущего года, мы собираемся поднять крышу”, – сказал Генфуд. “И 2027 год станет завершением работ”.

Олимпийский стадион планируется вновь открыть в 2028 году, отсрочив свой 50-летний юбилей на два года, но Генфуд сказал, что стадион вернется в город преображенным

“Цель состоит в том, чтобы иметь возможность проводить очень крупные мероприятия” – сказал он.

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