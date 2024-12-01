Монреаль реконструирует улицу Сент-Катрин, включая пешеходные зоны

На Сент-Кэтрин-стрит в центре Монреаля появляется все больше зеленых насаждений и общественных пространств, но некоторым торговцам это не нравится.

Второй этап реконструкции улицы пройдет между улицами Пил и Сент-Марк и будет завершен в течение пяти лет.

“Я знаю, это неприятно… но я должна сказать, что это следовало сделать раньше”, – заявила мэр Монреаля Валери Плант.

Плант сказала, что необходимо провести важную работу над подземной инфраструктурой, чтобы избежать новых прорывов труб, и город использует эту возможность, чтобы преобразить улицу.

На Сент-Катрин планируется создать две общественные площади: площадь Макгилла, между улицами Роберта Бурасса и Мэнсфилд, и площадь Согласия, между улицами Бишоп и Ги. Обе площади будут полностью предназначены только для пешеходов, с большими насаждениями и зонами отдыха. Плант сказала, что хочет, чтобы в центре города было больше зеленых насаждений, которые помогут бороться с эффектом городского теплового острова.

В следующем году также должна заработать станция REM в районе Макгилл.

Город уже перестроил участок Сент-Катрин и Плант говорит, что это было успешно – в этом районе стало больше пешеходов, и все больше людей едут в центр города не по работе, а по другим причинам.

Но некоторые компании говорят, что это решение застало их врасплох.

“Мы опечалены тем, что нас не только не пригласили на сегодняшнее объявление, но и не проинформировали об окончательном решении”, – сказал Гленн Кастанейра, исполнительный директор Montreal Centre Ville. “Все влияет на прибыль нашего бизнеса. Бизнес находится в упадке, поэтому мы не можем импровизировать в таких проектах”.

Корпорация развития бизнеса в центре города хочет приостановить проект до проведения дополнительных консультаций.

Представитель Ensemble Montreal заявил, что этот проект может изуродовать центр города на ближайшие 50 лет. Официальная оппозиция добавляет, что критика торговцев остается без ответа, и движение в центре города будет еще больше парализовано.

Но городские власти утверждают, что провели надлежащую проверку.

“Мы поговорили с различными заинтересованными сторонами, в том числе с бизнес-ассоциацией Сент-Катрин. Мы разговаривали с ними в течение последних двух лет”, – сказал мэр.

Она сказала, что, хотя опасения критиков понятны, нам нужно смотреть на вещи более “целостно”, и этот план является “отличным компромиссом” для пешеходов и автомобилистов.

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