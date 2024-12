A man was sent to hospital in critical condition on June 1, 2023 after he was beaten in the parking lot of Montreal's Orange Julep. (Cosmo Santamaria/CTV News)

26-летний мужчина экстрадирован из Франции в Канаду по обвинению в смертельном избиении в Монреале













Полиция Монреаля сообщает, что мужчина был арестован во Франции и экстрадирован в Канаду для предъявления обвинений в связи со смертельным нападением у городского ресторана Orange Julep в мае 2023 года. По данным прокуратуры Квебека, обвиняемым является 26-летний Исмаил Карауи. Полиция сообщает, что он был возвращен на канадскую землю в понедельник и предстал перед судом во вторник. Согласно ордеру на его арест, он обвиняется в непреднамеренном убийстве 50-летнего Андрея Петухова и нападении на Роджера Синавонгсу 31 мая 2023 года. В тот вечер Петухов был жестоко избит на парковке ресторана недалеко от пересечения бульвара Декари и улицы Паре после того, как около 10:15 вечера завязалась драка. Предположительно, подозреваемые скрылись с места происшествия на автомобиле до прибытия полицейских. На следующий день полиция арестовала первого подозреваемого, 22-летнего мужчину, которому позже было предъявлено обвинение в нападении при отягчающих обстоятельствах. Пострадавший скончался два дня спустя от полученных травм в больнице. После нападения 26-летний обвиняемый скрылся, и на его арест был выдан ордер по всей Канаде и международный ордер на арест. Прошлой весной он был арестован французскими властями после сотрудничества с отделом по борьбе с особо опасными преступлениями полиции Монреаля. Он должен вернуться в суд 11 декабря для рассмотрения вопроса о залоге. Всех, у кого есть информация о происшествии, просят позвонить по номеру 911 или посетить местный полицейский участок. Люди также могут подать анонимное заявление, позвонив в Отдел по борьбе с преступностью в Монреале по телефону 514-393-1133. Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события! Пожалуйста, оставьте это поле пустым. Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

