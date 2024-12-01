26-летний мужчина экстрадирован из Франции в Канаду по обвинению в смертельном избиении в Монреале

Полиция Монреаля сообщает, что мужчина был арестован во Франции и экстрадирован в Канаду для предъявления обвинений в связи со смертельным нападением у городского ресторана Orange Julep в мае 2023 года.

По данным прокуратуры Квебека, обвиняемым является 26-летний Исмаил Карауи.

Полиция сообщает, что он был возвращен на канадскую землю в понедельник и предстал перед судом во вторник. Согласно ордеру на его арест, он обвиняется в непреднамеренном убийстве 50-летнего Андрея Петухова и нападении на Роджера Синавонгсу 31 мая 2023 года.

В тот вечер Петухов был жестоко избит на парковке ресторана недалеко от пересечения бульвара Декари и улицы Паре после того, как около 10:15 вечера завязалась драка. Предположительно, подозреваемые скрылись с места происшествия на автомобиле до прибытия полицейских.

На следующий день полиция арестовала первого подозреваемого, 22-летнего мужчину, которому позже было предъявлено обвинение в нападении при отягчающих обстоятельствах.

Пострадавший скончался два дня спустя от полученных травм в больнице.

После нападения 26-летний обвиняемый скрылся, и на его арест был выдан ордер по всей Канаде и международный ордер на арест. Прошлой весной он был арестован французскими властями после сотрудничества с отделом по борьбе с особо опасными преступлениями полиции Монреаля.

Он должен вернуться в суд 11 декабря для рассмотрения вопроса о залоге.

Всех, у кого есть информация о происшествии, просят позвонить по номеру 911 или посетить местный полицейский участок. Люди также могут подать анонимное заявление, позвонив в Отдел по борьбе с преступностью в Монреале по телефону 514-393-1133.

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