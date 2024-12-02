Чтиво сегодняшнего дня: 30 ноября 1835 года родился Марк Твен

Когда мальчику исполнилось двенадцать лет умер отец, оставив семью в нужде. Парню пришлось пойти учеником в типографию, где работал наборщиком старший брат. Именно там начитает писать статьи

Когда мальчику исполнилось двенадцать лет умер отец, оставив семью в нужде. Парню пришлось пойти учеником в типографию, где работал наборщиком старший брат. Именно там начитает писать статьи.

К восемнадцати годам Сэмюэл предпринимает путешествие по стране. В Нью-Йорке вечерами занимается в библиотеке, много читает, конспектирует. Теккерей, Диккенс, Эдгар По, Шекспир, Сервантес. Юноша становится весьма начитан для своего возраста. Вскоре сбылась его мечта: получил работу помощника лоцмана, а затем стал самостоятельно водить корабли по Миссисипи.

Начавшаяся гражданская война положила конец этой карьере. Сэм служил в отряде конфедератов, и даже получил чин лейтенанта. Вскоре отряд распался, а Клеменс дезертировал.

В 1861 году вместе с братом Сэм отправляется на серебряные рудники на Дальний Запад. У него не получилось стать миллионером на рудниках, но там нашел себя как писатель.

Через два года появился его первый рассказ, подписанный «Mark TWAIN». Так родился псевдоним писателя. Любые встречи с людьми разных профессий: матросами, лесорубами, старателями обогащали Марка Твена как писателя. Начинает писать в популярном после войны жанре юмористического анекдота и пародии. Его произведения стали пользоваться огромным успехом: источником для них являлась сама жизнь. Твен описывал американские низы, откуда брал образы, ситуации, характеры. Широкую известность получил его рассказ на фольклорный сюжет «Знаменитая скачущая лягушка из Калавераса».

В 1867 году писатель побывал в Европе и Палестине, результатом этой поездки стала книга «Простаки за границей», которая ознаменовала вступление фольклорного юмора в большую литературу. Поначалу читатели воспринимали Твена как комика, далеко не всегда заставляющего аудиторию серьезно задуматься над сутью шуток. Тогда еще никто не понимал, что этот писатель-юморист совершит революцию в американской литературе, и что именно этот писатель откроет действительность Америки ее художникам, заставив их забыть о романтизме.

С 1871 года на протяжении двадцати лет Марк жил в Хартфорде, где продолжал писать. Среди работ этих лет: книга о Дальнем Западе «Закаленные», роман «Позолоченный век», сборник «Старые и новые очерки», книга «Жизнь на Миссисипи». Но наибольшую известность Марку Твену принесли повести: «Приключения Тома Сойера», «Принц и нищий», «Приключения Гекльберри Финна», «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура».

⠀

В начале 1890-х годов для писателя настали тяжелые времена. Из-за банкротства своей издательской фирмы вынужден много работать, читать публичные лекции во многих странах, а новый удар нанесла смерть его дочери. Многие произведения, написанные в последние два десятилетия жизни писателя пропитаны чувством горечи, это повести «Простофиля Вильсон», «Таинственный незнакомец».

Марк Твен скончался 21 апреля 1910 года от стенокардии в Реддинге, штат Коннектикут, США. Писатель похоронен на кладбище Вудлон в Элмайре, штат Нью-Йорк.

За несколько лет до смерти Твена одно из американских изданий ошибочно опубликовало некролог, повествующий о его гибели. Несмотря на депрессию, охватившую писателя в последние годы жизни, он воспринял это происшествие с юмором, сказав журналистам: «Слухи о моей кончине несколько преувеличены».