С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Начинается зима – сезон и холода, и волшебства, снежных заносов и приятных сюрпризов. Сезон разный, в котором каждый может и должен найти что-то приятное. С этим и зимовать будем. Ну, а мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

2 декабря свой неофициальный профессиональный праздник отмечают дизайнеры двухмерной компьютерной графики. Логично, что для праздника была выбрана дата, созвучная с названием профессии: 2D — 2 December.

Киберпонедельник (Cyber Monday) – это маркетинговое название понедельника, который наступает после Чёрной пятницы (дня огромных скидок и распродаж) и является её продолжением, но уже не в «живых», обычных, магазинах, а в сети Интернет. Это время онлайн-распродаж, когда интернет-магазины предлагают товары по сниженным ценам, которые можно приобрести, не выходя из дома.

Международный день борьбы за отмену рабства (англ. International Day for the Abolition of Slavery), который ежегодно отмечается 2 декабря, связан с датой принятия Генеральной Ассамблеей ООН Конвенции о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами (резолюция 317 (IV) от 2 декабря 1949 года).

В этот день отмечается память святого Авдия — одного из двенадцати малых библейских пророков. Согласно преданию, Авдий жил во времена первого разгрома Еврейского царства и занимал должность домоправителя при дворе израильского царя Ахава. «Метель дорогу перенимает, в щели земные, в трещины лихие болезни загоняет», — говорили люди. Они старались сидеть дома, поближе к теплой печке, и пить горячие напитки, чтобы уберечься от простуды. Самым популярным был сбитень — напиток на основе меда и пряных трав.

2 декабря 1805 года началась битва под Аустерлицем.

2 декабря 1971 года в восточной части Аравийского полуострова, на побережье Персидского и Оманского заливов, было образовано федеративное государство Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Провожаем уходящую осень и готовимся встретить красавицу-зиму! Одева тесь потеплее, будьте осторожны на дорогах и запаситесь вкусным чаем и сладким медом – отогреваться и в неге проводить холодные вечера!

С добрым утром, Монреаль! С добрым декабрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

