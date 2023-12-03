Гуляем по Монреалю: Музей Лашин

Музей Лашин находится в юго-западной части острова Монреаль в районе Лашин, который дал ему имя. История музея началась в 1940-х годах, когда мэр Лашин Анатоль Карильян признал историческую ценность дома Ле Бер – Ле Мойн и важность его сохранения как части истории Новой Франции.

Дом был построен в 1669-1671 годах известными монреальскими купцами, занятых меховой торговлей – Жаком Ле Бером и Шарлем Ле Мойном. В 1946 году дом был приобретен муниципалитетом Лашин, отреставрирован и в 1948 году открыт для публики как исторический музей.

В 1981-1985 годах дом был полностью восстановлен, чтобы вернуть ему оригинальную структуру 17-го столетия. Сегодня дом Ле Бер – Ле Мойн является частью музейного комплекса “Музей Лашин”, который также включает археологическую коллекцию, исторические здания 17-го столетия и сад скульптур с работами известных художников. В музее также ежегодно проводится выставка современного искусства.

Музей торговли мехом в Лашине является историческим зданием, расположенным в окрестностях города на берегу канала Лашин. Это здание включено в список значимых исторических мест Канады. В XVII веке началась торговля с комиивояжерами из Северной Америки.

Лашин играл ключевую роль в области торговли мехом, поскольку это было местом прибытия и отправления торговых экспедиций. Каменный склад для хранения меховых изделий был построен в 1803 году по инициативе акционера Александра Гордона.

В 1833 году здание перешло в собственность компании Гудзонс Бей. Сегодня этот уникальный склад служит местом выставки редких шкур. В музее можно узнать о знаменитых торговцах, их образе жизни, способах доставки товаров и истории развития меховой торговли в Канаде с XVII века до наших дней.