Канада дала зеленый свет на использование Wegovy для снижения рисков сердечно-сосудистых заболеваний

Препарат Wegovy (семаглутид), разработанный компанией Novo Nordisk, получил одобрение в Канаде как средство, способствующее снижению рисков, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Установлено, что он помогает уменьшить вероятность нефатальных инфарктов.

По информации производителя, Wegovy стал первым препаратом в канадской практике, который был одобрен для лечения ожирения и снижения сердечно-сосудистых рисков у взрослых, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний.

Недавно Европейский союз также поддержал использование Wegovy для снижения риска серьезных сердечно-сосудистых событий и инсультов у взрослых с избыточным весом или ожирением, не имеющих диабета.

Кроме того, применение этого препарата одобрено в Великобритании и США.

В Канаде Wegovy получил одобрение для лечения ожирения в 2021 году.

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