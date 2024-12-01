Канада дала зеленый свет на использование Wegovy для снижения рисков сердечно-сосудистых заболеваний

Установлено, что он помогает уменьшить вероятность нефатальных инфарктов.
По информации производителя, Wegovy стал первым препаратом в канадской практике, который был одобрен для лечения ожирения и снижения сердечно-сосудистых рисков у взрослых, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний.
Недавно Европейский союз также поддержал использование Wegovy для снижения риска серьезных сердечно-сосудистых событий и инсультов у взрослых с избыточным весом или ожирением, не имеющих диабета.
Кроме того, применение этого препарата одобрено в Великобритании и США.
В Канаде Wegovy получил одобрение для лечения ожирения в 2021 году.
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