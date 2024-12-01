Правительство и регионы Канады намерены противостоять угрозам Трампа по пошлинам

Канадское правительство и регионы страны собираются противостоять угрозам со стороны Дональда Трампа касательно пошлин.

Для решения этой проблемы необходимы сила и единство, отметила вице-премьер Христя Фриланд.

Либеральное правительство во главе с премьером Джастином Трюдо и руководители всех провинций договорились о совместной борьбе с возможными угрозами Трампа о введении 25% пошлин на канадские товары, о чем Фриланд сообщила во вторник на встрече с журналистами.

«Мы поняли, что должны действовать мудро, слаженно и сильно, чтобы справиться с этой ситуацией», — заявила Фриланд после неотложной встречи, инициированной Трюдо.

Она добавила, что федеральные власти и региональные лидеры согласовали свои усилия для противодействия этой угрозе.

27 ноября Трюдо провел экстренное совещание с членами кабинета и губернаторами, чтобы разработать ответ на заявление Трампа о возможных 25% пошлинах на все товары из Канады.

Эти меры могут оказать глубокое влияние на экономику страны, поскольку более 77% канадского экспорта направляется в США.

Трамп ранее анонсировал введение таких пошлин из-за проблем с миграцией и наркотиками, сообщив об этом в соцсетях.

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