Как избежать ошибок с вашим домом до выхода на пенсию

Что может быть нормальнее, чем желание получить прибыль от дома, за который вы платили годами?

Пробил час отступления. Что может быть нормальнее, чем желание получить прибыль от дома, за который вы платили годами?

Однако для того, чтобы эта операция была успешной, вы должны избегать принятия определенных решений, последствия которых могут быть неблагоприятными.

1. не составлять план игры для себя

Выработка адекватной стратегии позволяет принимать правильные решения, когда придет время. Как действовать дальше? Задайте себе множество вопросов, касающихся вашего выхода на пенсию. Какой тип жилья вам больше всего подходит, учитывая ваше состояние здоровья и финансы? Отдельный дом? квартира? квартира? соседка по комнате? дом для престарелых? и т. д.

Вы хотите оставаться в своем доме как можно дольше? Располагаете ли вы достаточными финансовыми ресурсами? Можете ли вы надлежащим образом провести техническое обслуживание? Ремонтные работы? Есть ли у вас в вашем регионе услуги субподрядчиков для выполнения определенных задач, которые вы больше не хотите или не можете выполнять?

2. Проведите ремонт высокого класса.

На всех крышах поют, что некоторые ремонтные работы выгодны. Обещают экономию, защиту окружающей среды и так далее. Конечно, эти выгоды, несомненно, будут на высоте, но через сколько лет? Учитывая ваш возраст, безрассудно тратить слишком большую часть своего бюджета на получение льгот, которых вы, возможно, никогда не увидите. Если основные работы окупаются в течение 30 лет, а у вас на счету 70, возможно, лучше потратить время и направить свои ресурсы на свое благополучие.

3.осуществить замысел своей жизни любой ценой

всю свою жизнь вы мечтали совершить спуск по Нилу, как Эркюль Пуаро в знаменитом романе Агаты Кристи “Смерть на Ниле”. Абсолютно великолепно!

Но есть ли у вас средства для реализации ваших амбиций? Если вам нужно значительно заложить свой дом, чтобы осуществить свою мечту, и у вас остались только дорожные сумки, чтобы продолжить путь, возможно, лучше продолжать мечтать, удобно устроившись в кресле, с книгой рассказов о путешествиях в руке.

4. пренебрегать другими источниками дохода.

Даже если до сих пор вам никогда не приходилось прибегать к другим источникам дохода, чтобы ограничить свой бюджет, подумайте о том, чтобы поступить иначе. Каковы возможности в вашей отрасли? Возможно ли совместное проживание? А как насчет сдачи вашего гаража в аренду? Ваше парковочное место? Снять комнату на Airbnb?

5. закладывайте свой дом на второстепенные проекты.

Использование собственного капитала вашего дома для финансирования несущественных расходов (коттедж, квадроциклы, автомобили, поездки и т. д.) может поставить под угрозу вашу финансовую безопасность в долгосрочной перспективе. Убедитесь, что все расходы оправданы реальной потребностью и не ставят под угрозу ваше финансовое будущее.

6. сменить дом.

Может возникнуть соблазн захотеть жить в более просторном или роскошном доме до выхода на пенсию. Однако это увеличит ваши расходы на содержание и налоги на недвижимость, в то время как ваш доход при выходе на пенсию часто фиксирован. Тщательно подумайте, прежде чем предпринимать такие шаги, чтобы избежать дисбаланса бюджета.

Вывод

Совершение ошибок в отношении своих личных финансов в молодом возрасте может быть исправлено с годами, потому что у нас еще есть годы, чтобы работать на рынке труда и, следовательно, получать доход. Однако с наступлением пенсионного возраста этот вариант значительно снижается и даже становится невозможным. Таким образом, управление личными финансами становится критически важным для обеспечения благополучия пожилого человека.

Другими словами, в этом возрасте у нас больше нет права на ошибку!

Советы

Инвестируйте в краткосрочные улучшения, такие как изоляция или интеллектуальный термостат. Эти инвестиции сократят ваши ежемесячные счета и повысят ваш комфорт.

Воспользуйтесь преимуществами субсидий на энергоэффективный ремонт, переоборудование дома для пожилых людей или налоговые льготы для пожилых людей. Ознакомьтесь с местными, провинциальными и федеральными программами.

Проконсультируйтесь с отделом городского планирования вашего муниципалитета, чтобы узнать о возможных мероприятиях в вашем секторе. Принимается ли субаренда? Коммерческая деятельность, такая как Airbnb?

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