Замедление инфляции в Канаде: анализ текущих тенденций и прогнозов

Экономисты ожидают, что инфляция в Канаде мало изменится

В декабре 2024 года годовой уровень инфляции в Канаде снизился до 1,8%, что стало результатом временных налоговых льгот на товары и услуги (GST), введенных накануне рождественских праздников. Экономисты прогнозируют, что инфляция останется на этом уровне или изменится незначительно, учитывая продолжающееся действие налоговых каникул и предстоящую публикацию данных за январь.

Влияние налоговых льгот на инфляцию

Снижение GST на определенные категории товаров, включая алкоголь, питание в ресторанах и детскую одежду, привело к уменьшению цен и, соответственно, к снижению общего уровня инфляции. По данным Статистического управления Канады, без учета этой меры инфляция могла бы вырасти с 1,9% до 2,2%. Налоговые каникулы, начавшиеся 14 декабря, продолжатся до середины февраля, что продолжит оказывать влияние на показатели инфляции в ближайшие месяцы.

Прогнозы экономистов

Даг Портер, главный экономист BMO Capital Markets, отмечает, что даже без учета налоговых льгот инфляция близка к целевому уровню Банка Канады в 2%. Он подчеркивает, что текущая ситуация значительно лучше по сравнению с предыдущими годами, когда инфляция была на низком уровне. Натан Джанзен, заместитель главного экономиста Королевского банка Канады, прогнозирует снижение инфляции до 1,7% в январе, учитывая продолжающееся действие налоговых каникул. Он также указывает, что эти временные меры усложняют точную оценку базовой инфляции до марта.

Реакция Банка Канады

Постепенное снижение инфляции ниже целевого уровня в 2% с августа 2024 года позволило Банку Канады снизить ключевую процентную ставку на 175 базисных пунктов до 3,25% с июня. Ожидается, что дальнейшее снижение инфляции может привести к дополнительному снижению ставки на 25 базисных пунктов на ближайшем заседании, запланированном на 29 января. Однако некоторые экономисты, такие как Дерек Холт из Scotiabank, предупреждают, что, несмотря на снижение инфляции, устойчивый рост занятости и базовые инфляционные давления могут потребовать более осторожного подхода к дальнейшему снижению ставок.

Влияние на валютный рынок

На фоне обсуждений возможного введения тарифов со стороны США и ожиданий дальнейшего снижения процентных ставок канадский доллар испытал колебания. 21 января 2025 года луни ослаб на 0,2% по отношению к доллару США, достигнув уровня 1,4340. Инвесторы проявляют осторожность, учитывая возможные изменения в торговой политике и монетарной стратегии.

Заключение

Текущая динамика инфляции в Канаде во многом обусловлена временными налоговыми льготами и внешними экономическими факторами. Хотя краткосрочные прогнозы указывают на стабильность или незначительное снижение инфляции, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от действий Банка Канады, состояния рынка труда и возможных изменений в международной торговле.