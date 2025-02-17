Спектакль «Варшавская мелодия» театра МИР в Монреале!

ПОДАРИТЕ СВОИМ ЛЮБИМЫ И БЛИЗКИМ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ЭМОЦИИ: спектакль «Варшавская мелодия» театра МИР — идеальный выбор подарка для романтических дат.
История вечной любви, пережившей испытание временем и политическими запретами, лучший пронзительный подарок на День влюблённых, 23 февраля и 8 марта.
Постановка по пьесе Леонида Зорина, вдохновлённой реальными событиями, рассказывает о судьбе русского студента Виктора и польской певицы Гелены, чьё чувство столкнулось с железной волей эпохи.
Пьеса написанная в 1967 актуальна на сегодняшний день, как никогда!
Почему это ИДЕАЛЬНЫЙ ПОДАРОК?
Для Дня влюблённых — история о всепоглощающей страсти, которая длится десятилетиями, вопреки разлукам и запретам.
23 февраля — сильный образ Виктора, прошедшего войну, добавит глубины поздравлению защитнику Отечества.
8 марта — судьба Гелены, хрупкой, но решительной героини, станет символом женской стойкости и веры в мечту.
Что делает спектакль уникальным?
Музыка Шопена, создающая атмосферу послевоенной Москвы и Варшавы.
Костюмы и декорации, воссоздающие стиль 1940–1960-х годов.
Игра актёров — дуэт Александр Кудряшова и Марины Цуркан заставляют зрителей переживать каждую эмоцию.
Дата и место спектакля:
8 марта в 19:00 — Montréal, 3819 avenue Calixa Lavallée, Salle Paul Buissonneau
Билеты $35 — доступны на сайте театра МИР, так и через kassir.ca. Продолжительность — 1,5 часа, что идеально для вечера после ужина.
Спешите заказать!
Как отмечают театралы: «Этот спектакль меняет взгляд на любовь…
После него хочется ценить каждое мгновение».
ПОДАРИТЕ не просто билет, а путешествие в мир высоких чувств, где границы существуют только между сердцами.
«Любовь тебе всё простит» — эта фраза из спектакля станет лучшим пожеланием для ваших любимых.
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https://youtu.be/pJIPMsUUFoY?si=bIa7EKgQ8BxHLX07
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