Спектакль «Варшавская мелодия» театра МИР в Монреале!

ПОДАРИТЕ СВОИМ ЛЮБИМЫ И БЛИЗКИМ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ЭМОЦИИ: спектакль «Варшавская мелодия» театра МИР — идеальный выбор подарка для романтических дат.

История вечной любви, пережившей испытание временем и политическими запретами, лучший пронзительный подарок на День влюблённых, 23 февраля и 8 марта.

Пьеса написанная в 1967 актуальна на сегодняшний день, как никогда!

Постановка по пьесе Леонида Зорина, вдохновлённой реальными событиями, рассказывает о судьбе русского студента Виктора и польской певицы Гелены, чьё чувство столкнулось с железной волей эпохи.

Почему это ИДЕАЛЬНЫЙ ПОДАРОК?

8 марта — судьба Гелены, хрупкой, но решительной героини, станет символом женской стойкости и веры в мечту.

Для Дня влюблённых — история о всепоглощающей страсти, которая длится десятилетиями, вопреки разлукам и запретам.

Как отмечают театралы: «Этот спектакль меняет взгляд на любовь…

После него хочется ценить каждое мгновение».

ПОДАРИТЕ не просто билет, а путешествие в мир высоких чувств, где границы существуют только между сердцами.

«Любовь тебе всё простит» — эта фраза из спектакля станет лучшим пожеланием для ваших любимых.