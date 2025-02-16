Литературные горизонты: ключевые новинки российского книжного рынка 2025 года

В преддверии весеннего книжного сезона ведущие издательства России анонсировали ряд ожидаемых новинок, которые обещают стать бестселлерами 2025 года. Наш корреспондент побеседовал с экспертами книжной индустрии и составил обзор самых интересных литературных премьер.

Возвращение любимых героев

Дина Рубина, чьи книги неизменно становятся событием в литературном мире, представит вторую часть серии “Дизайнер Жорка” под интригующим названием “Девочки”. “Это будет глубокое исследование женских судеб через призму дизайнерского искусства”, – поделилась автор в эксклюзивном интервью нашему изданию.

Новые миры известных писателей

Эдуард Веркин, мастер молодежной прозы, удивит читателей научно-фантастическим романом “Сорока на виселице”. “В этой книге я попытался осмыслить последствия глобальных экспериментов над человечеством”, – рассказал писатель.

Дебюты, которые нельзя пропустить

Екатерина Манойло ворвется на литературную сцену с романом “Золотой мальчик”, основанным на реальных событиях в мире нелегальной золотодобычи. “Это история о том, как мечты о быстром обогащении разрушают судьбы”, – прокомментировала дебютантка.

Мировые бестселлеры на русском

Ожидается выход русского перевода нашумевшего романа “Растворяясь в песках” Гитанджали Шри, получившего Международную Букеровскую премию. “Этот роман изменит представление российских читателей о современной индийской литературе”, – уверен главный редактор издательства “Эксмо”.

По мнению экспертов, 2025 год обещает стать одним из самых ярких в истории современной российской литературы, предлагая читателям широкий выбор качественной прозы на любой вкус.

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