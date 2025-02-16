Местные товары на пике популярности: монреальский магазин бьет рекорды продаж

“Toutes les Choses Parfaites” (“Все совершенные вещи”), расположенный в районе Розмон-Ла-Петит-Патри, сообщает о значительном росте продаж и интереса покупателей.

От любопытства к гордости

Карин Мартель, владелица магазина, отмечает заметное изменение в поведении покупателей: “Мы наблюдаем переход от простого любопытства к настоящей гордости за покупку местных товаров”.

Ассортимент магазина включает 360 наименований продукции исключительно канадского, преимущественно квебекского производства – от косметики до вин и кондитерских изделий.

Экономический патриотизм

Симон Лагард, сотрудник магазина, подтверждает растущий интерес: “Покупатели впечатлены разнообразием нашего ассортимента и тем фактом, что большинство товаров произведено в Квебеке. Многие клиенты, даже из других районов, приходят к нам и обсуждают текущую торговую напряженность”.

Конкурентное преимущество

Мартель подчеркивает экономические преимущества местных товаров: “Отсутствие импортных пошлин и низкие транспортные расходы делают квебекские товары более конкурентоспособными. К тому же, покупая местное, мы поддерживаем экономику нашей провинции”.

Тренд на импортозамещение

“Мы видим, что покупатели активно ищут местные альтернативы привычным импортным товарам”, – добавляет Мартель, отмечая новую тенденцию в потребительском поведении.

Успех “Toutes les Choses Parfaites” отражает более широкий тренд по всей Канаде, где на фоне международных торговых споров наблюдается рост интереса к продукции местных производителей. Этот феномен экономического патриотизма может иметь долгосрочные последствия для канадского рынка розничной торговли и производственного сектора.