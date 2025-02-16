Бездомная пара в Дорвале борется за право остаться в палатке

В пригороде Монреаля разворачивается драма, ставшая символом растущего кризиса доступного жилья в регионе. Бездомная пара, Марк и Нэнси, уже пять месяцев живущая в палатке за пожарной станцией Дорваля, столкнулась с угрозой выселения со стороны городских властей.

Безопасность против человечности

Городская администрация Дорваля планирует демонтировать палатку из-за опасений по поводу безопасности. В декабре полиция обнаружила в палатке газовые баллоны и пропановые емкости.

“У меня есть генератор для обогревателей. Баллоны уже пусты, теперь я использую электрический шнур”, – объясняет Марк в интервью нашему корреспонденту.

Сложности поиска жилья

Несмотря на усилия социальных служб, предлагавших паре помощь в поиске временного жилья, Марк и Нэнси не смогли найти подходящий вариант.

“У меня три питбуля… они не дружелюбны к посторонним”, – говорит Марк, объясняя трудности с поиском жилья.

Призыв к гуманности

Тания Шаррон, исполнительный директор приюта Ricochet, призывает к более комплексному решению проблемы: “Нужно больше социального жилья и инклюзивных мест для экстренного размещения”.

Пара просит власти Дорваля дать им отсрочку до весны. “Дайте мне месяц, пока зима не закончится, и я сам уберу палатку”, – умоляет Марк.

Реакция властей

Представитель городской администрации Дорваля заявил нашему изданию: “Мы консультируемся с соответствующими органами, чтобы определить наиболее гуманный и уважительный способ решения этой ситуации”.

Случай Марка и Нэнси высвечивает более широкую проблему доступного жилья и бездомности в регионе Монреаля. Остается надеяться, что власти найдут решение, учитывающее как вопросы безопасности, так и гуманитарные аспекты ситуации.

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