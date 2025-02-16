Кризис в отделениях неотложной помощи Квебека: сезон гриппа бьет рекорды

Санте Квебек бьет тревогу и призывает жителей провинции к рациональному использованию медицинских ресурсов.
Рекордная нагрузка на больницы
По данным Санте Квебек, заполняемость отделений неотложной помощи достигла критических значений:
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124% в среднем по провинции
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145% в районе Монреаля
“Ситуация в Монреале особенно тревожная. Уровень заполняемости в 145% – это самый высокий показатель с начала года”, – комментирует Робин Мэр Коулман, помощник вице-президента Санте Квебек.
Статистика посещений и ожидания
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10 150 пациентов ежедневно посещают ER, что на 500 больше, чем в прошлом году
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Время ожидания увеличилось до 18,8 часов в среднем на пациента
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1 700 пациентов обратились с симптомами гриппа за последнюю неделю
Призыв к рациональному использованию ресурсов
Санте Квебек настоятельно рекомендует жителям провинции:
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В первую очередь обращаться в службу Info-Santé 811
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Использовать онлайн-сервис Guichet d’accès à la première ligne (GAP) для тех, у кого нет семейного врача
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Обращаться в ER только в случае действительно неотложных состояний
Эксперты о ситуации
Д-р Люк Буало, глава службы общественного здравоохранения Квебека:
“Мы ожидаем, что пик сезона гриппа наступит в ближайшее время. Настоятельно рекомендуем всем, кто еще не сделал прививку от гриппа, сделать это как можно скорее”.
Д-р Гийом Лакомб, Квебекская ассоциация врачей неотложной помощи:
“Это один из худших сезонов гриппа за последние 8-10 лет. Нагрузка на персонал ER достигла критического уровня”.
Санте Квебек продолжает работу над улучшением первичных медицинских услуг для снижения нагрузки на отделения неотложной помощи. Ситуация остается напряженной, и власти призывают жителей к сознательности и ответственному отношению к своему здоровью и ресурсам системы здравоохранения.
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