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Новости Кризис в отделениях неотложной помощи Квебека: сезон гриппа бьет рекорды

Кризис в отделениях неотложной помощи Квебека: сезон гриппа бьет рекорды

Степан Артемьевский Фев 16, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 1 Просмотров

Система здравоохранения Квебека столкнулась с беспрецедентным наплывом пациентов в отделения неотложной помощи (ER) на фоне одного из самых тяжелых сезонов гриппа за последнее десятилетие.

 Санте Квебек бьет тревогу и призывает жителей провинции к рациональному использованию медицинских ресурсов.

Рекордная нагрузка на больницы

По данным Санте Квебек, заполняемость отделений неотложной помощи достигла критических значений:

  • 124% в среднем по провинции

  • 145% в районе Монреаля

“Ситуация в Монреале особенно тревожная. Уровень заполняемости в 145% – это самый высокий показатель с начала года”, – комментирует Робин Мэр Коулман, помощник вице-президента Санте Квебек.

Статистика посещений и ожидания

  • 10 150 пациентов ежедневно посещают ER, что на 500 больше, чем в прошлом году

  • Время ожидания увеличилось до 18,8 часов в среднем на пациента

  • 1 700 пациентов обратились с симптомами гриппа за последнюю неделю

Призыв к рациональному использованию ресурсов

Санте Квебек настоятельно рекомендует жителям провинции:

  1. В первую очередь обращаться в службу Info-Santé 811

  2. Использовать онлайн-сервис Guichet d’accès à la première ligne (GAP) для тех, у кого нет семейного врача

  3. Обращаться в ER только в случае действительно неотложных состояний

Эксперты о ситуации

Д-р Люк Буало, глава службы общественного здравоохранения Квебека:
“Мы ожидаем, что пик сезона гриппа наступит в ближайшее время. Настоятельно рекомендуем всем, кто еще не сделал прививку от гриппа, сделать это как можно скорее”.

Д-р Гийом Лакомб, Квебекская ассоциация врачей неотложной помощи:
“Это один из худших сезонов гриппа за последние 8-10 лет. Нагрузка на персонал ER достигла критического уровня”.

Санте Квебек продолжает работу над улучшением первичных медицинских услуг для снижения нагрузки на отделения неотложной помощи. Ситуация остается напряженной, и власти призывают жителей к сознательности и ответственному отношению к своему здоровью и ресурсам системы здравоохранения.

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