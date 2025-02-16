Возвращение зимы: подледная рыбалка в Квебеке переживает ренессанс

После аномально теплой зимы прошлого года, любители подледной рыбалки в Квебеке наконец-то дождались настоящей зимней погоды.

Замерзшие водоемы, недоступные в последние годы, снова открыты для рыбаков, что вызывает у них настоящий восторг.

Возрождение традиций

“Этот год напоминает то, что было 10 лет назад”, – рассказывает 25-летний Оливье Сумис, владелец компании Soumis Aventure. Его зеленая палатка, установленная посреди замерзшей реки Святого Лаврентия, стала символом возрождения давней квебекской традиции.

По словам Сумиса, количество рыбаков вокруг Монреаля значительно увеличилось этой зимой. При достаточной толщине льда энтузиасты устанавливают отапливаемые палатки и даже небольшие домики, превращая рыбалку в настоящий праздник.

Возвращение ледяных деревень

В 200 километрах к северу от Квебек-Сити, возле Сагенея, вновь появились знаменитые рыбацкие деревни на льду фьорда. Мэрилу Трембле из организации Contact Nature сообщает, что возвращение этой популярной традиции после вынужденного перерыва в прошлом году создало “довольно позитивный” настрой в регионе.

“С 1200 хижинами в Анс-а-Бенжамен и Гранд-Бэ наши рыбацкие деревни являются одними из крупнейших в мире”, – с гордостью отмечает Трембле.

Адаптация к изменениям климата

Несмотря на радость от возвращения холодов, рыболовное сообщество Квебека осознает необходимость адаптации к долгосрочным климатическим изменениям. Все чаще используются легкие кабины и палатки вместо тяжелых конструкций.

Для повышения безопасности рыбаков запущено специальное приложение Glaces du Fjord, предоставляющее актуальную информацию о толщине льда и других важных параметрах.

Взгляд в будущее

“Иногда мы шутим, что через 10 лет будем сидеть на маленькой льдине посреди реки”, – говорит Сумис, выражая обеспокоенность долгосрочными перспективами подледной рыбалки в регионе.

Тем не менее, сегодня рыбаки Квебека наслаждаются возможностью вернуться к любимому занятию, надеясь, что эта зима – не последняя, позволяющая в полной мере насладиться традиционной подледной рыбалкой.

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