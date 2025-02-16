Протесты в Монреале: Amazon обвиняют в подавлении профсоюзов

Профсоюзы призывают к бойкоту

Конфедерация национальных профсоюзов (CSN), организовавшая демонстрацию, призвала общественность и все уровни власти бойкотировать Amazon. “Наше правительство должно показать пример и вести дела с компаниями, которые уважают наши законы, особенно трудовое законодательство”, – заявила президент CSN Каролин Сенневиль.

Массовые увольнения

По данным CSN, закрытие складов приведет к увольнению почти 2000 постоянных работников и более 4500 сотрудников, включая субподрядчиков. Феликс Трюдо, представитель уволенных работников склада в Лавале, призвал общество к решительным действиям: “Мы не сдадимся и не прекратим борьбу”.

Обвинения в подавлении профсоюзов

Профсоюзы обвиняют Amazon в попытке предотвратить заключение первого коллективного договора в Северной Америке и препятствовании созданию профсоюзов в других местах. Amazon отвергает эти обвинения, утверждая, что решение о закрытии складов основано на стремлении к эффективности.

Мнение экспертов

Барри Эйдлин, доцент социологии Университета Макгилла, считает, что Amazon закрывает склады в Квебеке, чтобы обойти строгое трудовое законодательство провинции. “Право на вступление в профсоюз защищено Хартией в Канаде. Но какой в этом толк, если компания может просто уйти, а не признать права работников?” – отметил он.

CSN планирует предпринять правовые действия против Amazon в ближайшие недели. Ситуация продолжает развиваться, и общественность с интересом следит за дальнейшими шагами обеих сторон конфликта.