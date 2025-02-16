Рынок недвижимости Квебека демонстрирует резкий рост в начале 2025 года

Эксперты связывают это с серией снижений ключевой ставки Банком Канады.
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Медианная цена на отдельные дома выросла на 12% до 430 000$.
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Стоимость кондоминиумов увеличилась на 6%, достигнув 395 000$.
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Количество сделок выросло на 54% для домов и на 49% для кондоминиумов.
В Монреале медианная цена отдельного дома достигла 795 000$ (+26%), а кондоминиума – 470 500$ (+11%). В Квебек-Сити цены выросли до 393 000$ (+13%) и 281 350$ (+11%) соответственно.
Главной причиной активизации рынка считается снижение ключевой ставки Банка Канады с 5% в апреле 2024 года до 3% в январе 2025 года.
Несмотря на общий рост рынка, JLR отмечает увеличение числа проблемных кредитов за последний год:
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Предупреждения о взыскании выросли на 16%
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Отказы от собственности увеличились на 17%
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Количество законных ипотек выросло на 15%
Эти данные свидетельствуют о том, что инфляция продолжает оказывать негативное влияние на многих домовладельцев, несмотря на общий рост рынка недвижимости.
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