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Новости Авторы Лев Голберг Рынок недвижимости Квебека демонстрирует резкий рост в начале 2025 года

Рынок недвижимости Квебека демонстрирует резкий рост в начале 2025 года

Виктория Христова Фев 16, 2025 Лев Голберг, Новости Оставить комментарий 1 Просмотров

По данным аналитической компании JLR, рынок недвижимости Квебека показал значительный рост цен и активности в январе 2025 года.

Эксперты связывают это с серией снижений ключевой ставки Банком Канады.

  • Медианная цена на отдельные дома выросла на 12% до 430 000$.

  • Стоимость кондоминиумов увеличилась на 6%, достигнув 395 000$.

  • Количество сделок выросло на 54% для домов и на 49% для кондоминиумов.

В Монреале медианная цена отдельного дома достигла 795 000$ (+26%), а кондоминиума – 470 500$ (+11%). В Квебек-Сити цены выросли до 393 000$ (+13%) и 281 350$ (+11%) соответственно.

Главной причиной активизации рынка считается снижение ключевой ставки Банка Канады с 5% в апреле 2024 года до 3% в январе 2025 года.

Несмотря на общий рост рынка, JLR отмечает увеличение числа проблемных кредитов за последний год:

  • Предупреждения о взыскании выросли на 16%

  • Отказы от собственности увеличились на 17%

  • Количество законных ипотек выросло на 15%

Эти данные свидетельствуют о том, что инфляция продолжает оказывать негативное влияние на многих домовладельцев, несмотря на общий рост рынка недвижимости.

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