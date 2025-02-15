Эксперты дают советы канадцам по продлению ипотеки в 2025 году

В этом году более миллиона канадцев столкнутся с необходимостью продления ипотечных кредитов. Эксперты рынка недвижимости предлагают ряд рекомендаций, которые помогут заемщикам принять взвешенное решение и смягчить удар от возможного роста платежей.

Ключевые советы:

Начинайте процесс за 4-6 месяцев до окончания текущего кредита. Это даст время оценить варианты и договориться о лучших условиях. Проанализируйте влияние текущих процентных ставок на ваш бюджет. Несмотря на недавнее снижение, ставки остаются выше допандемийного уровня. Воспользуйтесь предложениями по фиксации ставки, обычно доступными за 90-120 дней до окончания срока кредита. Не бойтесь сменить кредитора, если найдете лучшие условия. Учтите, что этот процесс может занять несколько недель. Выбирайте между фиксированной и плавающей ставкой в зависимости от вашей толерантности к риску и финансового положения. Внимательно изучите все условия кредита, а не только ставку. Обратите внимание на штрафы, возможность переноса кредита и опции досрочного погашения. Рассмотрите возможность увеличения срока амортизации, если платежи становятся слишком высокими. При необходимости рассмотрите вариант консолидации высокопроцентных долгов в ипотечном кредите.

Эксперты подчеркивают, что ключ к успешному продлению ипотеки – это заблаговременное планирование и тщательный анализ всех доступных опций. Следуя этим советам, канадские заемщики смогут принять обоснованное решение и потенциально снизить финансовое бремя при продлении ипотечного кредита.

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