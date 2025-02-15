А если наоборот: канадский политик шокирует предложением США стать провинцией Канады

В неожиданном повороте событий кандидат на пост лидера Либеральной партии Канады Руби Далла сделала сенсационное заявление, предложив Соединенным Штатам Америки стать 11-й провинцией Канады. Это смелое предложение прозвучало в рамках ее предвыборной кампании и вызвало бурную реакцию как в Канаде, так и за ее пределами.

“Президент США будет приглашен стать частью Канады в качестве 11-й провинции или 4-й территории”, – заявила Далла на пресс-конференции в Оттаве. Она подчеркнула, что это предложение будет реализовано в случае ее избрания на пост премьер-министра страны.

Заявление Даллы последовало за недавними комментариями президента США Дональда Трампа о том, что Канада могла бы стать 51-м штатом США. Однако Далла перевернула эту идею с ног на голову, предложив обратное.

Кроме того, кандидат от либералов предупредила о возможных экономических мерах в ответ на потенциальное восстановление 25-процентных пошлин на канадские товары со стороны США:

Сокращение поставок природного газа на 25%

Уменьшение экспорта урана на 25%

Снижение поставок электроэнергии на 25%

“Канадские ресурсы стали основой для строительства американских мостов и небоскребов”, – напомнила Далла, подчеркивая значимость канадского экспорта для экономики США.

Действующий премьер-министр Канады Джастин Трюдо ранее резко отверг идею Трампа о вхождении Канады в состав США, заявив о приверженности страны к укреплению своей обороны и защите суверенитета.

Заявление Даллы вызвало неоднозначную реакцию в политических кругах. Эксперты отмечают, что хотя предложение кажется нереалистичным, оно может быть попыткой привлечь внимание к важности канадско-американских отношений и подчеркнуть роль Канады на международной арене.

Остается неясным, как это заявление повлияет на шансы Даллы в борьбе за лидерство в Либеральной партии и какой отклик оно получит среди канадских избирателей. Однако уже сейчас очевидно, что оно добавило неожиданный поворот в предвыборную гонку и вызвало оживленные дискуссии о будущем канадско-американских отношений.

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