А если наоборот: канадский политик шокирует предложением США стать провинцией Канады

“Президент США будет приглашен стать частью Канады в качестве 11-й провинции или 4-й территории”, – заявила Далла на пресс-конференции в Оттаве. Она подчеркнула, что это предложение будет реализовано в случае ее избрания на пост премьер-министра страны.
Заявление Даллы последовало за недавними комментариями президента США Дональда Трампа о том, что Канада могла бы стать 51-м штатом США. Однако Далла перевернула эту идею с ног на голову, предложив обратное.
Кроме того, кандидат от либералов предупредила о возможных экономических мерах в ответ на потенциальное восстановление 25-процентных пошлин на канадские товары со стороны США:
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Сокращение поставок природного газа на 25%
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Уменьшение экспорта урана на 25%
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Снижение поставок электроэнергии на 25%
“Канадские ресурсы стали основой для строительства американских мостов и небоскребов”, – напомнила Далла, подчеркивая значимость канадского экспорта для экономики США.
Действующий премьер-министр Канады Джастин Трюдо ранее резко отверг идею Трампа о вхождении Канады в состав США, заявив о приверженности страны к укреплению своей обороны и защите суверенитета.
Заявление Даллы вызвало неоднозначную реакцию в политических кругах. Эксперты отмечают, что хотя предложение кажется нереалистичным, оно может быть попыткой привлечь внимание к важности канадско-американских отношений и подчеркнуть роль Канады на международной арене.
Остается неясным, как это заявление повлияет на шансы Даллы в борьбе за лидерство в Либеральной партии и какой отклик оно получит среди канадских избирателей. Однако уже сейчас очевидно, что оно добавило неожиданный поворот в предвыборную гонку и вызвало оживленные дискуссии о будущем канадско-американских отношений.
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