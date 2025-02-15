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Новости Автоматизация портов: спорный путь к эффективности
Сгенерировано ИИ

Автоматизация портов: спорный путь к эффективности

Виктория Христова Фев 15, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Автоматизация портов: спорный путь к эффективности отключены 1 Просмотров

Новый доклад Монреальского экономического института утверждает, что автоматизация может стать ключом к повышению производительности канадских портов после нескольких трудных лет.

Однако эта точка зрения вызывает споры, и доказательства эффективности автоматизации неоднозначны.

  • Шал Мариотт, автор доклада, утверждает, что терминалы нуждаются в технологических обновлениях для повышения конкурентоспособности.

  • Низкие рейтинги канадских портов в оценке производительности Всемирного банка и S&P Global Market Intelligence подчеркивают необходимость улучшений.

  • Автоматизация может способствовать развитию новых международных торговых связей и росту канадской экономики.

Профсоюзы выступают против автоматизации, аргументируя это следующим:

  • Автоматизация не обязательно ведет к повышению эффективности.

  • Технологии могут привести к сокращению рабочих мест, ослабляя переговорную силу профсоюзов.

  • Необходимо создание совместных комитетов работодателей и работников для обсуждения технологических изменений.

Исследования показывают неоднозначные результаты автоматизации портов:

  • Доклад органа контроля Конгресса США указывает на переоценку автоматизации, но признает ее потенциал при условии участия всех звеньев цепочки поставок.

  • Отчет ОЭСР 2021 года заключил, что автоматизированные порты не более продуктивны, чем традиционные.

  • Опрос McKinsey 2017 года показал, что автоматизация снижает затраты на труд, но также может снизить производительность до 15%.

  • Порты Сингапура и Йокогамы, занимающие высокие места в рейтингах, активно используют автоматизированные системы.

  • Роттердам, один из самых автоматизированных портов мира, занимает лишь 91-е место, что ниже многих портов с традиционными методами работы.

Несмотря на аргументы в пользу автоматизации, опыт показывает, что ее внедрение не гарантирует повышения эффективности. Необходим комплексный подход, учитывающий интересы всех сторон и особенности каждого порта.

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