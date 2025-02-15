Время патриотизма: канадское общество мобилизуется в ответ на угрозы Трампа

7 февраля влиятельная общественная организация “Совет канадцев” опубликовала в газете The Montreal Gazette обращение под заголовком “Канада может одержать победу в борьбе с Трампом”. В нем содержится призыв к правительствам всех уровней “незамедлительно принять меры для защиты целостности нашей страны и благополучия всех её жителей”.
Мари Лебланк, исполнительный директор Совета канадцев, пояснила: “Мы видим реальную угрозу нашему суверенитету и экономическому благополучию. Настало время для решительных действий”.
Среди ключевых предложений Совета:
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Поддержка отечественной промышленности
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Стимулирование покупки канадских товаров
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Диверсификация экономических связей
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Введение экспортных пошлин на стратегические товары
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Запрет на масштабный экспорт воды
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Сохранение независимой миграционной политики
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Укрепление национальных СМИ, включая CBC
Эти предложения появились в ответ на недавнее решение Трампа ввести 25-процентные пошлины на канадские товары, а также его заявления о возможном присоединении Канады к США.
Премьер-министр Джастин Трюдо отреагировал на ситуацию, заявив: “Намерения президента Трампа в отношении Канады – это не шутка, а реальная угроза нашему суверенитету. Мы будем решительно защищать интересы канадцев”.
Экономист Университета Торонто Сара Томпсон прокомментировала: “Предложения Совета канадцев отражают растущее беспокойство в обществе. Однако их реализация потребует тщательного анализа возможных экономических последствий”.
Ожидается, что правительство Канады в ближайшее время представит комплексный план ответных мер на действия США. Между тем, общественные организации и бизнес-сообщество продолжают активно участвовать в обсуждении стратегии защиты национальных интересов.
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