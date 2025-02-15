Время патриотизма: канадское общество мобилизуется в ответ на угрозы Трампа

На фоне растущей напряженности в отношениях между Канадой и США, вызванной недавними заявлениями и действиями президента Дональда Трампа, канадское общество активно мобилизуется для защиты национальных интересов.

7 февраля влиятельная общественная организация “Совет канадцев” опубликовала в газете The Montreal Gazette обращение под заголовком “Канада может одержать победу в борьбе с Трампом”. В нем содержится призыв к правительствам всех уровней “незамедлительно принять меры для защиты целостности нашей страны и благополучия всех её жителей”.

Мари Лебланк, исполнительный директор Совета канадцев, пояснила: “Мы видим реальную угрозу нашему суверенитету и экономическому благополучию. Настало время для решительных действий”.

Среди ключевых предложений Совета:

Поддержка отечественной промышленности Стимулирование покупки канадских товаров Диверсификация экономических связей Введение экспортных пошлин на стратегические товары Запрет на масштабный экспорт воды Сохранение независимой миграционной политики Укрепление национальных СМИ, включая CBC

Эти предложения появились в ответ на недавнее решение Трампа ввести 25-процентные пошлины на канадские товары, а также его заявления о возможном присоединении Канады к США.

Премьер-министр Джастин Трюдо отреагировал на ситуацию, заявив: “Намерения президента Трампа в отношении Канады – это не шутка, а реальная угроза нашему суверенитету. Мы будем решительно защищать интересы канадцев”.

Экономист Университета Торонто Сара Томпсон прокомментировала: “Предложения Совета канадцев отражают растущее беспокойство в обществе. Однако их реализация потребует тщательного анализа возможных экономических последствий”.

Ожидается, что правительство Канады в ближайшее время представит комплексный план ответных мер на действия США. Между тем, общественные организации и бизнес-сообщество продолжают активно участвовать в обсуждении стратегии защиты национальных интересов.

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