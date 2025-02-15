Медийный скандал: журналист из Квебека снят с эфира после спорных комментариев о Суперкубке

Известный квебекский журналист Луи Лакруа был временно снят с эфира на радиостанции 98.5 FM после спорных комментариев, сделанных им во время Суперкубка.

По информации La Presse, Лакруа был отстранен после публикации, которая могла быть воспринята как расистская шутка о том, как уличные банды «захватывают» его телевизор во время шоу, в котором выступал лауреат премии «Грэмми» Кендрик Ламар.

Комментарий, опубликованный в Facebook, был быстро удален, сам Лакруа принес извинения и заявил, что «сожалеет» о том, что написал.

Лакруа обычно освещает политику в Национальном собрании для Cogeco Media.

Когда его попросили прокомментировать инцидент, компания ответила: «По соображениям конфиденциальности мы не будем комментировать конкретные случаи».

После разногласий коллега Лакруа по Cogeco Media, ведущая Изабель Расикот, эмоционально отреагировала на комментарии Лакруа в своем шоу, выразив фрустрацию и оскорбление.

«Это как если бы ты говорил о моих детях», — сказала она, сдерживая слезы. «Говорить, что все чернокожие люди — преступники, утомительно, потому что я до сих пор знаю людей, которых останавливают без причины».

Расикот — мать двоих мальчиков.

«Мне стыдно слышать такие комментарии», — сказала она. «Я не пытаюсь убедить вас не быть расистом, если вы им являетесь, потому что не думаю, что я могу вам помочь».

Тем не менее, Расикот призвала людей дважды подумать, прежде чем делать произносить спорные шутки. Это второй случай за последние месяцы, когда сотрудник 98.5 FM оказался в центре скандала из-за спорных высказываний.

В октябре прошлого года обозреватель Жереми Филоса был временно снят с эфира из-за комментариев о высадке на Луну.

«Я не теоретик заговора, но долгое время я верил, что человек ступал на Луну», — сказал он тогда. «Теперь я уже не верю, что человек был на Луне».

Cogeco Media быстро дистанцировалась от Филосы, заявив: «Это его личное мнение, и ни при каких обстоятельствах Cogeco Media или 98.5 FM не поддерживают такого рода отрицательную позицию».

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