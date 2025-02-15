Не расслабляемся: мощный зимний шторм, парализовавший южный Квебек, возвращается!

Позавчера вечером на южный Квебек обрушился сильнейший в этом сезоне зимний шторм, вызвав масштабные нарушения в работе транспорта и закрытие более 1200 школ по всему региону.

По данным метеорологической службы Канады, всего выпало от 20 до 40 сантиметров снега, причем интенсивность снегопада достигала 2-4 сантиметров в час. Сильные порывы ветра усугубили ситуацию, создав опасные условия белой мглы на дорогах.

“Это первый широкомасштабный снегопад такой интенсивности в этом сезоне”, – сообщил представитель метеослужбы. “Для Монреаля прошло более 9 месяцев с момента последнего снегопада, превышающего 15 сантиметров за один раз”.

Власти призывали жителей отложить несрочные поездки и по возможности оставаться дома. Почта Канады приостановила доставку в некоторых частях Квебека.

Несмотря на короткое затишье в пятницу, метеорологи предупреждают о возможности еще одного зимнего шторма на выходных. Прогнозируется, что холодная погода с температурами ниже нормы будет преобладать до конца февраля и в марте.

Местные власти призывают жителей следить за обновлениями прогноза погоды и соблюдать меры предосторожности при передвижении по городу.

И готовьте лопаты, ибо снега обещают много!

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