Экспорт говядины: торговая напряженность между Канадой и Великобританией нарастает

Недавно опубликованные данные о торговле говядиной между Канадой и Великобританией вызвали волну недовольства среди канадских фермеров и привели к обострению торговых отношений между двумя странами.

По информации издания The Western Producer, за первые 11 месяцев 2024 года Великобритания экспортировала в Канаду говядину на сумму 20 млн долларов. В то же время, согласно канадской статистике, встречных поставок канадской говядины в Великобританию не было.

“Этот дисбаланс неприемлем для нашей отрасли,” – заявил Джон Смит, представитель Канадской ассоциации производителей говядины. “Мы призываем наше правительство принять меры для защиты интересов канадских фермеров.”

Ситуация осложняется тем, что правительство Великобритании ввело запрет на импорт канадской говядины, ссылаясь на использование гормонов роста в животноводстве. В ответ Канадская ассоциация крупного рогатого скота (CCA) выступила с резким заявлением.

“Мы требуем исключить Великобританию из ‘Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнерстве’,” – сказала Мария Джонсон, президент CCA. “Наши стандарты безопасности пищевых продуктов одни из самых высоких в мире, и такие необоснованные запреты недопустимы.”

Эксперты отмечают, что этот конфликт может иметь более широкие последствия для торговых отношений между странами. Профессор экономики Торонтского университета Алекс Чен комментирует: “Это может стать серьезным препятствием для будущих торговых переговоров между Канадой и Великобританией, особенно в свете Brexit.”

Стоит отметить, что Экономическое и торговое соглашение (CETA) между Канадой и ЕС действует с 2017 года, и Канада активно стремится расширить экспорт сельскохозяйственной продукции в Европу.

Министерство сельского хозяйства Канады заявило, что ведет активные переговоры с британскими коллегами для разрешения сложившейся ситуации. “Мы надеемся найти взаимоприемлемое решение, которое будет учитывать интересы обеих сторон,” – сообщил представитель министерства.

Ожидается, что этот вопрос будет одним из ключевых на предстоящей встрече министров торговли двух стран, запланированной на март 2025 года.

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