“Мы должны работать вместе, чтобы противостоять протекционизму”: Трюдо встречается с лидерами ЕС

На встрече, состоявшейся 12 февраля, присутствовали председатель Европейского совета Антониу Кошта и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Основной темой обсуждения стали недавно введенные США пошлины на импорт.
Пресс-служба Европейского совета сообщила: “Лидеры рассмотрели вопросы международной торговли, включая предполагаемые тарифы со стороны американской администрации”.
Ключевые моменты встречи:
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Подтверждение крепких торговых и инвестиционных отношений между ЕС и Канадой
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Согласие о необходимости расширения и диверсификации торговых связей
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Поддержка многосторонней системы, основанной на правилах ООН
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Акцент на защите территориальной целостности и суверенитета стран
Эта встреча проходит на фоне недавнего решения президента США Дональда Трампа ввести 25-процентные пошлины на товары из Мексики и Канады, а также 10-процентные пошлины на канадские энергоресурсы. В ответ Канада объявила о введении ответных 25-процентных пошлин на американские товары на сумму $155 млрд.
“Мы должны работать вместе, чтобы противостоять протекционизму и поддерживать свободную и справедливую торговлю”, – заявил Трюдо после встречи.
Урсула фон дер Ляйен добавила: “ЕС и Канада разделяют общие ценности и приверженность основанному на правилах международному порядку. Мы будем продолжать укреплять наше партнерство перед лицом глобальных вызовов”.
Эксперты отмечают, что эта встреча демонстрирует растущее сближение между Канадой и ЕС в условиях нестабильной международной торговой ситуации. Ожидается, что в ближайшие месяцы последуют дальнейшие переговоры и, возможно, конкретные меры по укреплению торговых связей между Канадой и европейскими странами.
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