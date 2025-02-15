“Мы должны работать вместе, чтобы противостоять протекционизму”: Трюдо встречается с лидерами ЕС

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел встречу с высокопоставленными представителями Европейского Союза в Брюсселе, чтобы обсудить растущую напряженность в международной торговле, вызванную недавними действиями США.

На встрече, состоявшейся 12 февраля, присутствовали председатель Европейского совета Антониу Кошта и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Основной темой обсуждения стали недавно введенные США пошлины на импорт.

Пресс-служба Европейского совета сообщила: “Лидеры рассмотрели вопросы международной торговли, включая предполагаемые тарифы со стороны американской администрации”.

Ключевые моменты встречи:

Подтверждение крепких торговых и инвестиционных отношений между ЕС и Канадой Согласие о необходимости расширения и диверсификации торговых связей Поддержка многосторонней системы, основанной на правилах ООН Акцент на защите территориальной целостности и суверенитета стран

Эта встреча проходит на фоне недавнего решения президента США Дональда Трампа ввести 25-процентные пошлины на товары из Мексики и Канады, а также 10-процентные пошлины на канадские энергоресурсы. В ответ Канада объявила о введении ответных 25-процентных пошлин на американские товары на сумму $155 млрд.

“Мы должны работать вместе, чтобы противостоять протекционизму и поддерживать свободную и справедливую торговлю”, – заявил Трюдо после встречи.

Урсула фон дер Ляйен добавила: “ЕС и Канада разделяют общие ценности и приверженность основанному на правилах международному порядку. Мы будем продолжать укреплять наше партнерство перед лицом глобальных вызовов”.

Эксперты отмечают, что эта встреча демонстрирует растущее сближение между Канадой и ЕС в условиях нестабильной международной торговой ситуации. Ожидается, что в ближайшие месяцы последуют дальнейшие переговоры и, возможно, конкретные меры по укреплению торговых связей между Канадой и европейскими странами.

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