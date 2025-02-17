Монреаль под ударом стихии: город борется с последствиями снежных бурь

После двух мощных снежных штормов, обрушившихся на Монреаль за последние дни, город вновь оказался в центре внимания метеорологов. Environment and Climate Change Canada (ECCC) выпустило предупреждение о метели, призывая жителей соблюдать особую осторожность при передвижении по городу.
Опасные погодные условия
По данным ECCC, сочетание свежевыпавшего снега и сильного западного ветра, достигающего скорости 70 км/ч, создает крайне неблагоприятные условия на дорогах. “Видимость местами может снизиться практически до нуля из-за снега и метели,” – говорится в сообщении агентства.
Рекордные снегопады
Этому предупреждению предшествовали два масштабных снегопада:
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В четверг выпало 34 см снега
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В воскресенье – 38 см
Меры предосторожности
Власти города призывают жителей:
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Избегать несущественных поездок до вечера понедельника
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Быть готовыми корректировать стиль вождения в соответствии с меняющимися дорожными условиями
Влияние на городскую жизнь
Многие школы в районе Монреаля отменили занятия на понедельник из-за сложных погодных условий. Городские службы работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность граждан и расчистить улицы от снега.
Жителям Монреаля рекомендуется следить за обновлениями прогноза погоды и соблюдать все меры предосторожности при выходе на улицу.
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