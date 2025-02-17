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Новости Монреаль под ударом стихии: город борется с последствиями снежных бурь

Монреаль под ударом стихии: город борется с последствиями снежных бурь

Степан Артемьевский Фев 17, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Монреаль под ударом стихии: город борется с последствиями снежных бурь отключены 1 Просмотров

[После двух мощных снежных штормов, обрушившихся на Монреаль за последние дни, город вновь оказался в центре внимания метеорологов. /box]

После двух мощных снежных штормов, обрушившихся на Монреаль за последние дни, город вновь оказался в центре внимания метеорологов. Environment and Climate Change Canada (ECCC) выпустило предупреждение о метели, призывая жителей соблюдать особую осторожность при передвижении по городу.

Опасные погодные условия

По данным ECCC, сочетание свежевыпавшего снега и сильного западного ветра, достигающего скорости 70 км/ч, создает крайне неблагоприятные условия на дорогах. “Видимость местами может снизиться практически до нуля из-за снега и метели,” – говорится в сообщении агентства.

Рекордные снегопады

Этому предупреждению предшествовали два масштабных снегопада:

  • В четверг выпало 34 см снега

  • В воскресенье – 38 см

Меры предосторожности

Власти города призывают жителей:

  • Избегать несущественных поездок до вечера понедельника

  • Быть готовыми корректировать стиль вождения в соответствии с меняющимися дорожными условиями

Влияние на городскую жизнь

Многие школы в районе Монреаля отменили занятия на понедельник из-за сложных погодных условий. Городские службы работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность граждан и расчистить улицы от снега.

Жителям Монреаля рекомендуется следить за обновлениями прогноза погоды и соблюдать все меры предосторожности при выходе на улицу.

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