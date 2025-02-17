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Новости Монреаль запускает инновационный проект по борьбе с бездомностью

Монреаль запускает инновационный проект по борьбе с бездомностью

Степан Артемьевский Фев 17, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 1 Просмотров

В ответ на растущий кризис бездомности администрация Монреаля объявила о запуске амбициозного проекта по строительству 90 временных модульных жилых единиц.

Этот шаг направлен на обеспечение быстрого решения для тех, кто оказался на улице.

Детали проекта

Роберт Бодри, член исполнительного комитета города, ответственный за вопросы бездомности, поделился подробностями:

“Мы строим три комплекса по 30 единиц каждый. Это быстрое решение для людей, у которых нет других вариантов,” – заявил Бодри.

Расположение комплексов:

  1. Бывший ипподром в районе NDG

  2. Улица Лувен-Уэст в районе Ахунтсик-Картьевиль

  3. Третье место пока не разглашается

Временное, но необходимое решение

Джеймс Хьюз, президент миссии Old Brewery, подчеркнул острую необходимость в таком проекте: “К сожалению, организации вроде Old Brewery переполнены. И мы не единственные.”

Сроки и финансирование

  • Начало строительства: март 2025 года

  • Заселение: апрель 2025 года

  • Бюджет проекта: 3,2 миллиона долларов

Комплексный подход

Мэр Валери Плант ранее критиковала провинциальные власти за недостаточную поддержку. Однако в рамках этого проекта город берет на себя строительство, а провинция обеспечит социальную помощь.

Перспективы

Начиная с понедельника, городское бюро общественных консультаций начнет слушания с заинтересованными сторонами для обсуждения новых решений кризиса бездомности. Отчет будет опубликован в июне.

Этот проект – важный шаг в борьбе с бездомностью в Монреале, где, по официальным данным, насчитывается около 5000 бездомных. Он предлагает не только крышу над головой, но и надежду на лучшее будущее для наиболее уязвимых жителей города.

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