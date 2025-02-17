Монреаль запускает инновационный проект по борьбе с бездомностью

Этот шаг направлен на обеспечение быстрого решения для тех, кто оказался на улице.
Детали проекта
Роберт Бодри, член исполнительного комитета города, ответственный за вопросы бездомности, поделился подробностями:
“Мы строим три комплекса по 30 единиц каждый. Это быстрое решение для людей, у которых нет других вариантов,” – заявил Бодри.
Расположение комплексов:
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Бывший ипподром в районе NDG
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Улица Лувен-Уэст в районе Ахунтсик-Картьевиль
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Третье место пока не разглашается
Временное, но необходимое решение
Джеймс Хьюз, президент миссии Old Brewery, подчеркнул острую необходимость в таком проекте: “К сожалению, организации вроде Old Brewery переполнены. И мы не единственные.”
Сроки и финансирование
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Начало строительства: март 2025 года
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Заселение: апрель 2025 года
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Бюджет проекта: 3,2 миллиона долларов
Комплексный подход
Мэр Валери Плант ранее критиковала провинциальные власти за недостаточную поддержку. Однако в рамках этого проекта город берет на себя строительство, а провинция обеспечит социальную помощь.
Перспективы
Начиная с понедельника, городское бюро общественных консультаций начнет слушания с заинтересованными сторонами для обсуждения новых решений кризиса бездомности. Отчет будет опубликован в июне.
Этот проект – важный шаг в борьбе с бездомностью в Монреале, где, по официальным данным, насчитывается около 5000 бездомных. Он предлагает не только крышу над головой, но и надежду на лучшее будущее для наиболее уязвимых жителей города.