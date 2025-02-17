Монреаль запускает инновационный проект по борьбе с бездомностью

Этот шаг направлен на обеспечение быстрого решения для тех, кто оказался на улице.

Детали проекта

Роберт Бодри, член исполнительного комитета города, ответственный за вопросы бездомности, поделился подробностями:

“Мы строим три комплекса по 30 единиц каждый. Это быстрое решение для людей, у которых нет других вариантов,” – заявил Бодри.

Расположение комплексов:

Бывший ипподром в районе NDG Улица Лувен-Уэст в районе Ахунтсик-Картьевиль Третье место пока не разглашается

Временное, но необходимое решение

Джеймс Хьюз, президент миссии Old Brewery, подчеркнул острую необходимость в таком проекте: “К сожалению, организации вроде Old Brewery переполнены. И мы не единственные.”

Сроки и финансирование

Начало строительства: март 2025 года

Заселение: апрель 2025 года

Бюджет проекта: 3,2 миллиона долларов

Комплексный подход

Мэр Валери Плант ранее критиковала провинциальные власти за недостаточную поддержку. Однако в рамках этого проекта город берет на себя строительство, а провинция обеспечит социальную помощь.

Перспективы

Начиная с понедельника, городское бюро общественных консультаций начнет слушания с заинтересованными сторонами для обсуждения новых решений кризиса бездомности. Отчет будет опубликован в июне.

Этот проект – важный шаг в борьбе с бездомностью в Монреале, где, по официальным данным, насчитывается около 5000 бездомных. Он предлагает не только крышу над головой, но и надежду на лучшее будущее для наиболее уязвимых жителей города.