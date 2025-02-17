Акт вандализма в Монреале: свастика на стене синагоги шокировала общественность

Реакция общины
Раввин Лиза Грушков, комментируя инцидент, отметила: “К сожалению, это не было неожиданностью. Мы наблюдаем ужасающий всплеск антисемитизма в последнее время”.
Грушков призвала жителей Монреаля к активным действиям:
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Поддержать еврейских друзей и соседей
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Посетить музей Холокоста
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Противостоять антисемитским шуткам и комментариям
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Стать союзниками еврейской общины
Официальная реакция
Мэр Монреаля Валери Плант решительно осудила акт вандализма: “Такие нападения недопустимы в нашем городе. Полиция ведет расследование”.
Депутат парламента Энтони Хаусфатер назвал инцидент “отвратительным проявлением ненависти в 2025 году”.
Тревожная статистика
По данным организации B’nai Brith Canada, в 2020 году количество антисемитских преступлений в провинции Квебек увеличилось на 20,7%. Этот инцидент подтверждает, что проблема остается актуальной и в 2025 году.
Призыв к действию
Раввин Грушков подчеркнула необходимость более активного участия нееврейского населения в борьбе с антисемитизмом: “Нам нужно, чтобы люди, не являющиеся целевым меньшинством, говорили: ‘Подождите, это неправильно. Это не то, каким я хочу видеть свой город'”.
Этот инцидент стал очередным напоминанием о необходимости постоянной бдительности и активных действий в борьбе с проявлениями ненависти и дискриминации в обществе.
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