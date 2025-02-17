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Новости Акт вандализма в Монреале: свастика на стене синагоги шокировала общественность

Акт вандализма в Монреале: свастика на стене синагоги шокировала общественность

Степан Артемьевский Фев 17, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Акт вандализма в Монреале: свастика на стене синагоги шокировала общественность отключены 1 Просмотров

В минувшие выходные Монреаль вновь оказался в центре скандала, связанного с проявлением антисемитизма. На стене одной из старейших синагог города – Темпл Эману-Эль-Бет Шалом – неизвестные вандалы нарисовали свастику, вызвав волну возмущения среди горожан и представителей власти.

Реакция общины

Раввин Лиза Грушков, комментируя инцидент, отметила: “К сожалению, это не было неожиданностью. Мы наблюдаем ужасающий всплеск антисемитизма в последнее время”.

Грушков призвала жителей Монреаля к активным действиям:

  • Поддержать еврейских друзей и соседей

  • Посетить музей Холокоста

  • Противостоять антисемитским шуткам и комментариям

  • Стать союзниками еврейской общины

Официальная реакция

Мэр Монреаля Валери Плант решительно осудила акт вандализма: “Такие нападения недопустимы в нашем городе. Полиция ведет расследование”.

Депутат парламента Энтони Хаусфатер назвал инцидент “отвратительным проявлением ненависти в 2025 году”.

Тревожная статистика

По данным организации B’nai Brith Canada, в 2020 году количество антисемитских преступлений в провинции Квебек увеличилось на 20,7%. Этот инцидент подтверждает, что проблема остается актуальной и в 2025 году.

Призыв к действию

Раввин Грушков подчеркнула необходимость более активного участия нееврейского населения в борьбе с антисемитизмом: “Нам нужно, чтобы люди, не являющиеся целевым меньшинством, говорили: ‘Подождите, это неправильно. Это не то, каким я хочу видеть свой город'”.

Этот инцидент стал очередным напоминанием о необходимости постоянной бдительности и активных действий в борьбе с проявлениями ненависти и дискриминации в обществе.

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