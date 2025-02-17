Квебекские гуманитарные организации под ударом: сокращение финансирования USAID

Непосредственные последствия
Монреальская организация Centre d’étude et de Coopération Internationale (CECI), оказывающая помощь в 17 странах, сообщила о критической ситуации в Мали. Филипп Донжье, исполнительный директор CECI, заявил:
“123 000 человек сейчас не могут получить продовольственную помощь, поддержку в обеспечении жильем и защиту от насилия”.
Масштаб проблемы
По словам Дениса Коте, аналитика Квебекской ассоциации международного сотрудничества (AQOCI):
“Международная помощь, предоставляемая США, составляет около 30% всей международной помощи в мире. Даже если вы не получаете прямого финансирования от США, это влияет на ситуацию”.
Призыв к действию
AQOCI призывает страны-доноры увеличить свой вклад в международную помощь. Коте отмечает:
“ООН установила целевой показатель в 0,7% национального богатства для международной помощи. На сегодняшний день в 2025 году только пять из 30 стран-доноров достигли этой цели”.
Позиция Канады
Согласно заявлению Global Affairs Canada:
“Усилия страны продолжают быть направлены на борьбу с бедностью, продвижение прав человека и поддержку наиболее уязвимых слоев населения в мире”.
Взгляд в будущее
Руководители проектов надеются, что администрация Трампа осознает важную связь между гуманитарной помощью и социальной стабильностью. Тем временем, тысячи людей в Мали и других странах оказались под угрозой потери жизненно необходимой поддержки.
Ситуация продолжает развиваться, и мировое сообщество с тревогой следит за последствиями этого решения для глобальных гуманитарных усилий.
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