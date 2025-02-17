Квебекские гуманитарные организации под ударом: сокращение финансирования USAID

Решение администрации Трампа о сокращении финансирования Агентства США по международному развитию (USAID) вызвало серьезные опасения среди гуманитарных организаций по всему миру, в том числе в Квебеке.

Непосредственные последствия

Монреальская организация Centre d’étude et de Coopération Internationale (CECI), оказывающая помощь в 17 странах, сообщила о критической ситуации в Мали. Филипп Донжье, исполнительный директор CECI, заявил:

“123 000 человек сейчас не могут получить продовольственную помощь, поддержку в обеспечении жильем и защиту от насилия”.

Масштаб проблемы

По словам Дениса Коте, аналитика Квебекской ассоциации международного сотрудничества (AQOCI):

“Международная помощь, предоставляемая США, составляет около 30% всей международной помощи в мире. Даже если вы не получаете прямого финансирования от США, это влияет на ситуацию”.

Призыв к действию

AQOCI призывает страны-доноры увеличить свой вклад в международную помощь. Коте отмечает:

“ООН установила целевой показатель в 0,7% национального богатства для международной помощи. На сегодняшний день в 2025 году только пять из 30 стран-доноров достигли этой цели”.

Позиция Канады

Согласно заявлению Global Affairs Canada:

“Усилия страны продолжают быть направлены на борьбу с бедностью, продвижение прав человека и поддержку наиболее уязвимых слоев населения в мире”.

Взгляд в будущее

Руководители проектов надеются, что администрация Трампа осознает важную связь между гуманитарной помощью и социальной стабильностью. Тем временем, тысячи людей в Мали и других странах оказались под угрозой потери жизненно необходимой поддержки.

Ситуация продолжает развиваться, и мировое сообщество с тревогой следит за последствиями этого решения для глобальных гуманитарных усилий.

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