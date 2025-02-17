Забастовка в детских садах Квебека: 400 учреждений закрыты в понедельник

Ключевые моменты
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Третий день забастовки из пяти запланированных
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Предыдущие забастовки прошли 23 января и 6 февраля
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Переговоры продолжаются несколько месяцев без существенного прогресса
Требования профсоюза
Представители FSSS настаивают на решении следующих вопросов:
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Повышение заработной платы
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Снижение рабочей нагрузки
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Введение бонусов для работников в отдаленных регионах
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Улучшение поддержки детей с особыми потребностями
Позиция правительства
Три другие профсоюзные организации уже достигли соглашения с правительством Квебека, которое предусматривает:
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Повышение заработной платы на 17,4% в течение пяти лет
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Увеличение начальной зарплаты квалифицированного воспитателя до $25,15 в час
Контекст проблемы
Квебек сталкивается с острой нехваткой работников дошкольного образования. По данным Министерства семьи, на конец 2024 года в провинции насчитывалось 1772 детских центра, предлагающих 109 257 мест, что недостаточно для удовлетворения потребностей всех семей.
Забастовка продолжает обострять ситуацию в сфере дошкольного образования Квебека, ставя под угрозу планы правительства по расширению сети детских садов и создавая дополнительные трудности для работающих родителей.
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