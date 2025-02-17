Забастовка в детских садах Квебека: 400 учреждений закрыты в понедельник

Очередная волна забастовок охватит детские сады Квебека в понедельник, затронув около 400 из 1772 государственных дошкольных учреждений (CPEs) провинции. Это уже третий день забастовки для членов Федерации здравоохранения и социальных служб (FSSS), входящей в состав CSN.

Ключевые моменты

Третий день забастовки из пяти запланированных

Предыдущие забастовки прошли 23 января и 6 февраля

Переговоры продолжаются несколько месяцев без существенного прогресса

Требования профсоюза

Представители FSSS настаивают на решении следующих вопросов:

Повышение заработной платы

Снижение рабочей нагрузки

Введение бонусов для работников в отдаленных регионах

Улучшение поддержки детей с особыми потребностями

Позиция правительства

Три другие профсоюзные организации уже достигли соглашения с правительством Квебека, которое предусматривает:

Повышение заработной платы на 17,4% в течение пяти лет

Увеличение начальной зарплаты квалифицированного воспитателя до $25,15 в час

Контекст проблемы

Квебек сталкивается с острой нехваткой работников дошкольного образования. По данным Министерства семьи, на конец 2024 года в провинции насчитывалось 1772 детских центра, предлагающих 109 257 мест, что недостаточно для удовлетворения потребностей всех семей.

Забастовка продолжает обострять ситуацию в сфере дошкольного образования Квебека, ставя под угрозу планы правительства по расширению сети детских садов и создавая дополнительные трудности для работающих родителей.

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