Монреаль на грани транспортного коллапса: работники STM готовы к забастовке

Вчера Конфедерация национальных профсоюзов (CSN) объявила о том, что 2400 работников технического обслуживания Монреальского транспортного общества (STM) проголосовали за мандат на забастовку. Это решение может привести к серьезным перебоям в работе общественного транспорта города.

Ключевые требования

Бруно Жаннотт, президент профсоюза, озвучил основные требования работников:

Прекращение субподряда и приватизации

Улучшение баланса между работой и семьей

Меры по привлечению и удержанию персонала

“Работодатель должен прекратить аутсорсинг и работать с нами над улучшением наших условий труда и заработной платы”, – заявил Жаннотт.

Затянувшиеся переговоры

Профсоюз ведет переговоры с STM уже почти год, но прогресс минимален. Доминик Дэньо, президент Центрального совета столичного Монреаля, призвал STM “переключиться на более высокую передачу” в переговорах, чтобы избежать забастовки.

Призыв к правительству

Федерация работников государственных служб (FEESP-CSN) обратилась к правительству с призывом увеличить финансирование общественного транспорта. Симон Матье Маленфан, вице-президент казначей FEESP-CSN, подчеркнул:

“Инвестиции в общественный транспорт необходимы для продвижения экологического перехода и сохранения устойчивых рабочих мест”.

Потенциальные последствия

Забастовка 2400 механиков и сотрудников служб технического обслуживания автобусов и метро может серьезно нарушить работу общественного транспорта Монреаля, что повлияет на повседневную жизнь тысяч горожан.

Ситуация остается напряженной, и все стороны призывают к скорейшему разрешению конфликта для предотвращения транспортного коллапса в городе.

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