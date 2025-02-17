Монреаль на грани транспортного коллапса: работники STM готовы к забастовке

Ключевые требования
Бруно Жаннотт, президент профсоюза, озвучил основные требования работников:
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Прекращение субподряда и приватизации
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Улучшение баланса между работой и семьей
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Меры по привлечению и удержанию персонала
“Работодатель должен прекратить аутсорсинг и работать с нами над улучшением наших условий труда и заработной платы”, – заявил Жаннотт.
Затянувшиеся переговоры
Профсоюз ведет переговоры с STM уже почти год, но прогресс минимален. Доминик Дэньо, президент Центрального совета столичного Монреаля, призвал STM “переключиться на более высокую передачу” в переговорах, чтобы избежать забастовки.
Призыв к правительству
Федерация работников государственных служб (FEESP-CSN) обратилась к правительству с призывом увеличить финансирование общественного транспорта. Симон Матье Маленфан, вице-президент казначей FEESP-CSN, подчеркнул:
“Инвестиции в общественный транспорт необходимы для продвижения экологического перехода и сохранения устойчивых рабочих мест”.
Потенциальные последствия
Забастовка 2400 механиков и сотрудников служб технического обслуживания автобусов и метро может серьезно нарушить работу общественного транспорта Монреаля, что повлияет на повседневную жизнь тысяч горожан.
Ситуация остается напряженной, и все стороны призывают к скорейшему разрешению конфликта для предотвращения транспортного коллапса в городе.
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