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Новости Трюдо объявил о масштабном проекте высокоскоростной железной дороги между Квебек-Сити и Торонто
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Трюдо объявил о масштабном проекте высокоскоростной железной дороги между Квебек-Сити и Торонто

Виктория Христова Фев 20, 2025 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Трюдо объявил о масштабном проекте высокоскоростной железной дороги между Квебек-Сити и Торонто отключены 1 Просмотров

Проект, получивший название Alto, станет крупнейшим инфраструктурным проектом в истории Канады.

Основные детали проекта:

  • Стоимость: 3,9 миллиарда канадских долларов на первые 6 лет разработки

  • Протяженность маршрута: около 1000 километров

  • Максимальная скорость поездов: до 300 км/ч

  • Остановки: Торонто, Питерборо, Оттава, Монреаль, Лаваль, Труа-Ривьер и Квебек-Сити

  • Время в пути между Монреалем и Торонто сократится до 3 часов

 

Ожидаемые экономические эффекты:

  • Увеличение ВВП до 35 миллиардов долларов ежегодно

  • Создание более 51 000 рабочих мест во время строительства

Для реализации проекта выбран консорциум Cadence, в который входят CDPQ Infra, AtkinsRéalis, Keolis, SYSTRA, SNCF Voyageurs и Air Canada.

Трюдо подчеркнул, что проект Alto будет использовать опыт и ресурсы со всей Канады. Однако он отметил, что строительство начнется только после завершения этапа проектирования, который может занять 4-5 лет.

Важно отметить, что Трюдо недавно объявил о своем уходе с поста премьер-министра. Новый лидер либералов и премьер-министр должен быть выбран к 9 марта, а весной ожидаются выборы. Трюдо признал, что будущие правительства могут внести изменения в проект, но выразил уверенность, что начатые инвестиции будет трудно отменить.

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