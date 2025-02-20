Трюдо объявил о масштабном проекте высокоскоростной железной дороги между Квебек-Сити и Торонто

Проект, получивший название Alto, станет крупнейшим инфраструктурным проектом в истории Канады.

Основные детали проекта:

Стоимость: 3,9 миллиарда канадских долларов на первые 6 лет разработки

Протяженность маршрута: около 1000 километров

Максимальная скорость поездов: до 300 км/ч

Остановки: Торонто, Питерборо, Оттава, Монреаль, Лаваль, Труа-Ривьер и Квебек-Сити

Время в пути между Монреалем и Торонто сократится до 3 часов

Ожидаемые экономические эффекты:

Увеличение ВВП до 35 миллиардов долларов ежегодно

Создание более 51 000 рабочих мест во время строительства

Для реализации проекта выбран консорциум Cadence, в который входят CDPQ Infra, AtkinsRéalis, Keolis, SYSTRA, SNCF Voyageurs и Air Canada.

Трюдо подчеркнул, что проект Alto будет использовать опыт и ресурсы со всей Канады. Однако он отметил, что строительство начнется только после завершения этапа проектирования, который может занять 4-5 лет.

Важно отметить, что Трюдо недавно объявил о своем уходе с поста премьер-министра. Новый лидер либералов и премьер-министр должен быть выбран к 9 марта, а весной ожидаются выборы. Трюдо признал, что будущие правительства могут внести изменения в проект, но выразил уверенность, что начатые инвестиции будет трудно отменить.

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