Монреаль распахивает двери для семей во время весенних каникул 2025!

Монреаль готовится предложить яркий и разнообразный спектр мероприятий для семей во время весенних каникул, с 3 по 7 марта 2025 года. Независимо от того, являетесь ли вы местным жителем, ищущим отдых в городе, или гостем, желающим изучить очарование Монреаля, город обещает незабываемые каникулы для всех.

В центре города : эпицентр активности

В самом сердце города жизнь будет бить ключом, предлагая развлечения на любой вкус.

Шопинг-терапия : Семейный поход по магазинам на улице Сент-Катрин – это классическое монреальское развлечение. Такие места, как Complexe Desjardins, Eaton Centre, Place Montréal Trust, Les Cours Mont-Royal и Alexis Nihon, обязательно помогут вам найти идеальный сувенир или подарок для каждого члена семьи. Не забудьте заглянуть в LOV на улице Макгилл, чтобы насладиться здоровым и вкусным веганским обедом.

Искусство и культура : Place Ville-Marie предлагает сочетание магазинов и ресторанов, а также уникальную возможность посетить Музей современного искусства (MAC) в его временном месте расположения. Это даст возможность семьям прикоснуться к передовому современному искусству в доступной обстановке.

Зажгите свои вечера : Квартал развлечений (Quartier des Spectacles) преобразится благодаря LUMINO, уличной выставке световых и интерактивных инсталляций. Это обещает визуально ошеломляющее и захватывающее зрелище для всех возрастов. И не забудьте покататься на коньках на ледовом катке Esplanade Tranquille!

Скандинавская культура : Откройте для себя FIKA(S)IMMERSIVE FESTIVAL OF SCANDINAVIAN KULTUR AND ART с интересными занятиями для родителей и детей.

Семейные развлечения на “Монреаль в огнях” : Знаменитый фестиваль “Монреаль в огнях” предложит множество мероприятий для всей семьи, а также развлечения на открытом воздухе. Для тех, кто ищет острых ощущений, отправляйтесь в Glissades Gamelin, чтобы незабываемо покататься с горок.

Восхитительные пельмени в китайском квартале : Согрейтесь и насладитесь вкусной едой в китайском квартале. Sammi & Soup Dumpling, Qing Hua и Mai Xiang Yuan – это лишь некоторые из множества ресторанов, предлагающих восхитительные пельмени, которые обязательно удовлетворят вкусы всей семьи.

Развлечения для молодых и юных душой

Монреаль имеет богатые традиции исполнительского искусства, и весенние каникулы – прекрасное время, чтобы познакомить детей с волшебством театра, танца и музыки.

Maison Théâtre и Place des Arts junior : На этих площадках пройдут разнообразные захватывающие представления для юной публики, демонстрирующие все, от цирковых представлений до кукольного театра.

Игровая площадка на Place des Arts : С 5 по 8 марта Place des Arts превратит свои общественные пространства в бесплатную игровую площадку с 13:00 до 16:00 каждый день. Это обещает динамичное и увлекательное пространство для детей, чтобы исследовать, учиться и веселиться.

Вас ждут захватывающие впечатления

Для семей, ищущих что-то действительно уникальное, Монреаль предлагает несколько иммерсивных достопримечательностей.

OASIS Immersion : В Palais des congrès de Montréal семьи могут исследовать гипнотический и визуально ошеломляющий мир OASIS immersion. Это предлагает уникальную возможность познакомиться с цифровым искусством и технологиями.

Общество искусств и технологий (SAT) : SAT планирует ряд специальных мероприятий на весенние каникулы, включая увлекательные рассказы, полнокупольные представления, детский киоск и сладкие зимние угощения.

Спланируйте свое приключение на весенние каникулы сегодня!

Монреаль может многое предложить, поэтому это идеальное место для незабываемого отдыха на весенние каникулы. Если вас интересует искусство, культура, активный отдых или просто качественное времяпрепровождение с семьей, в Монреале найдется что-то для каждого. Начните планировать свое приключение уже сегодня!

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