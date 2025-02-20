Монреаль распахивает двери для семей во время весенних каникул 2025!

: эпицентр активности
В самом сердце города жизнь будет бить ключом, предлагая развлечения на любой вкус.
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: Семейный поход по магазинам на улице Сент-Катрин – это классическое монреальское развлечение. Такие места, как Complexe Desjardins, Eaton Centre, Place Montréal Trust, Les Cours Mont-Royal и Alexis Nihon, обязательно помогут вам найти идеальный сувенир или подарок для каждого члена семьи. Не забудьте заглянуть в LOV на улице Макгилл, чтобы насладиться здоровым и вкусным веганским обедом.
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: Place Ville-Marie предлагает сочетание магазинов и ресторанов, а также уникальную возможность посетить Музей современного искусства (MAC) в его временном месте расположения. Это даст возможность семьям прикоснуться к передовому современному искусству в доступной обстановке.
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: Квартал развлечений (Quartier des Spectacles) преобразится благодаря LUMINO, уличной выставке световых и интерактивных инсталляций. Это обещает визуально ошеломляющее и захватывающее зрелище для всех возрастов. И не забудьте покататься на коньках на ледовом катке Esplanade Tranquille!
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: Откройте для себя FIKA(S)IMMERSIVE FESTIVAL OF SCANDINAVIAN KULTUR AND ART с интересными занятиями для родителей и детей.
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: Знаменитый фестиваль “Монреаль в огнях” предложит множество мероприятий для всей семьи, а также развлечения на открытом воздухе. Для тех, кто ищет острых ощущений, отправляйтесь в Glissades Gamelin, чтобы незабываемо покататься с горок.
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: Согрейтесь и насладитесь вкусной едой в китайском квартале. Sammi & Soup Dumpling, Qing Hua и Mai Xiang Yuan – это лишь некоторые из множества ресторанов, предлагающих восхитительные пельмени, которые обязательно удовлетворят вкусы всей семьи.
Монреаль имеет богатые традиции исполнительского искусства, и весенние каникулы – прекрасное время, чтобы познакомить детей с волшебством театра, танца и музыки.
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: На этих площадках пройдут разнообразные захватывающие представления для юной публики, демонстрирующие все, от цирковых представлений до кукольного театра.
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: С 5 по 8 марта Place des Arts превратит свои общественные пространства в бесплатную игровую площадку с 13:00 до 16:00 каждый день. Это обещает динамичное и увлекательное пространство для детей, чтобы исследовать, учиться и веселиться.
Для семей, ищущих что-то действительно уникальное, Монреаль предлагает несколько иммерсивных достопримечательностей.
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: В Palais des congrès de Montréal семьи могут исследовать гипнотический и визуально ошеломляющий мир OASIS immersion. Это предлагает уникальную возможность познакомиться с цифровым искусством и технологиями.
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: SAT планирует ряд специальных мероприятий на весенние каникулы, включая увлекательные рассказы, полнокупольные представления, детский киоск и сладкие зимние угощения.
Монреаль может многое предложить, поэтому это идеальное место для незабываемого отдыха на весенние каникулы. Если вас интересует искусство, культура, активный отдых или просто качественное времяпрепровождение с семьей, в Монреале найдется что-то для каждого. Начните планировать свое приключение уже сегодня!
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