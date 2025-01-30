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Новости Банк Канады вновь снизил основную процентную ставку

Банк Канады вновь снизил основную процентную ставку

Степан Артемьевский Янв 30, 2025 Новости, Новости Канады, Экономика Комментарии к записи Банк Канады вновь снизил основную процентную ставку отключены 1 Просмотров

29 января Банк Канады уменьшил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, установив её на уровне 3%, как сообщает CBC.

 

Это решение было принято в свете ожидаемого введения тарифов на канадские товары со стороны США, которые могут быть введены президентом Дональдом Трампом уже 1 февраля.

Говоря о данной угрозе и её последствиях, губернатор Банка Канады Тифф Маклем заявил, что снижение ставки может помочь экономике страны адаптироваться к возможным санкциям.

«Монетарная политика не способна полностью нейтрализовать экономические последствия затянувшегося торгового конфликта, — сказал он представителям СМИ. — Реальность такова, что экономика будет функционировать менее эффективно. Канада будет производить и зарабатывать меньше. Это не изменит денежно-кредитная политика».

Маклем отметил, что понижение ставки помогло снизить уровень инфляции до 2%.

Отметим, что после исторического минимума в 0,25%, установленного с начала 2020 по начало 2022 года, ставка была увеличена до 5% к середине 2023 года, а затем началось её последовательное снижение в 2024 году.

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