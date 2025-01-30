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Экономика Недвижимость В 2025 году рынок недвижимости будет активным.

В 2025 году рынок недвижимости будет активным.

Olga Ouspenski Янв 30, 2025 Недвижимость, Недвижимость с Ольгой Успенской, Новости Комментарии к записи В 2025 году рынок недвижимости будет активным. отключены 1 Просмотров

Что нас ожидает на рынке недвижимости в этом году?

Рынок элитной недвижимости в Монреале, то есть недвижимости стоимостью более 1 миллиона долларов, похоже, переживает бум, а цифры продаж демонстрируют интересную динамику. Только в районе Westmount в  анваре было продано 7 домов стоимостью от 2млн до 3750000$.

Дом по 635 Av. Carleton продан за 3750000$
Что касается элитных кондо, в январе в Монреале было продано 27 кондо от 1млн до 3,5млн.
Кондо на 315, Rue du St-Sacrement продано за 1375000$.
 
По данным Профессиональной ассоциации риелторов Квебека (APCIQ), в 2023 году в Национальной столице было продано 77 домов и 21 кондоминиум стоимостью более 1 млн долларов по сравнению со 143 домами и 22 кондоминиумами в прошлом году.
Что касается моих прогнозов, то, если тенденция сохранится, в этом году можно ожидать аналогичных результатов, благодаря устойчивости рынка и относительной стабильности сектора недвижимости . Это также может отражать благоприятную экономическую среду для инвестиций в недвижимость, особенно если процентные ставки останутся конкурентоспособными, а спрос продолжит расти.

На мой взгляд, недвижимость остается одной из самых надежных инвестиций, как с точки зрения увеличения активов, так и с точки зрения долгосрочной доходности, что делает ее предпочтительным вариантом для многих инвесторов.

Вполне возможно, что рынок недвижимости в Квебеке будет испытывать интересные колебания в течение следующих нескольких лет. Существует ряд факторов, которые могут повлиять на эту динамику. Вот некоторые из них.

Нехватка жилья: Уменьшение предложения жилья на рынке является одним из ключевых факторов. Если количество объектов, выставленных на продажу, останется ограниченным, цены продолжат расти, особенно в популярных сегментах, таких как дома по цене от 400 000 до 600 000 долларов. Несмотря на рост цен, покупатели могут быть готовы заплатить за недвижимость, поскольку спрос остается высоким.
Бэби-бумеры и ограниченное предложение: Многие люди предпочитают сохранить свои дома, отчасти из-за экономической нестабильности или отсутствия недвижимости, отвечающей их потребностям. Однако в ближайшие несколько лет многие будут вынуждены продать жилье из-за возраста, проблем со здоровьем или необходимости сократить расходы на содержание дома. Если это поколение начнет освобождать часть своей недвижимости, это может эффективно ослабить давление на рынок.

Влияние экономики и процентных ставок: еще одним важным фактором, который необходимо учитывать, является изменение процентных ставок. Если ставки останутся высокими, это может замедлить спрос, поскольку доступ к финансированию будет более ограниченным. Однако если ставки стабилизируются или снизятся, это может повысить интерес к покупке жилья, даже если предложение останется ограниченным.

Одним словом, рынок недвижимости может оставаться напряженным до тех пор, пока предложение не начнет значительно увеличиваться, что может ослабить давление на цены.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками. 

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