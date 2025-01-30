В 2025 году рынок недвижимости будет активным.

На мой взгляд, недвижимость остается одной из самых надежных инвестиций, как с точки зрения увеличения активов, так и с точки зрения долгосрочной доходности, что делает ее предпочтительным вариантом для многих инвесторов.

Вполне возможно, что рынок недвижимости в Квебеке будет испытывать интересные колебания в течение следующих нескольких лет. Существует ряд факторов, которые могут повлиять на эту динамику. Вот некоторые из них.

Нехватка жилья: Уменьшение предложения жилья на рынке является одним из ключевых факторов. Если количество объектов, выставленных на продажу, останется ограниченным, цены продолжат расти, особенно в популярных сегментах, таких как дома по цене от 400 000 до 600 000 долларов. Несмотря на рост цен, покупатели могут быть готовы заплатить за недвижимость, поскольку спрос остается высоким.

Бэби-бумеры и ограниченное предложение: Многие люди предпочитают сохранить свои дома, отчасти из-за экономической нестабильности или отсутствия недвижимости, отвечающей их потребностям. Однако в ближайшие несколько лет многие будут вынуждены продать жилье из-за возраста, проблем со здоровьем или необходимости сократить расходы на содержание дома. Если это поколение начнет освобождать часть своей недвижимости, это может эффективно ослабить давление на рынок.