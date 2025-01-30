В 2025 году рынок недвижимости будет активным.

Рынок элитной недвижимости в Монреале, то есть недвижимости стоимостью более 1 миллиона долларов, похоже, переживает бум, а цифры продаж демонстрируют интересную динамику. Только в районе Westmount в анваре было продано 7 домов стоимостью от 2млн до 3750000$.
Вполне возможно, что рынок недвижимости в Квебеке будет испытывать интересные колебания в течение следующих нескольких лет. Существует ряд факторов, которые могут повлиять на эту динамику. Вот некоторые из них.
Нехватка жилья: Уменьшение предложения жилья на рынке является одним из ключевых факторов. Если количество объектов, выставленных на продажу, останется ограниченным, цены продолжат расти, особенно в популярных сегментах, таких как дома по цене от 400 000 до 600 000 долларов. Несмотря на рост цен, покупатели могут быть готовы заплатить за недвижимость, поскольку спрос остается высоким.
Бэби-бумеры и ограниченное предложение: Многие люди предпочитают сохранить свои дома, отчасти из-за экономической нестабильности или отсутствия недвижимости, отвечающей их потребностям. Однако в ближайшие несколько лет многие будут вынуждены продать жилье из-за возраста, проблем со здоровьем или необходимости сократить расходы на содержание дома. Если это поколение начнет освобождать часть своей недвижимости, это может эффективно ослабить давление на рынок.
Одним словом, рынок недвижимости может оставаться напряженным до тех пор, пока предложение не начнет значительно увеличиваться, что может ослабить давление на цены.
Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.
Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.
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