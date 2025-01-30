Интервью с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Канаде Олегом Степановым

В день празднования 81-й годовщины снятия блокады, нам удалось поговорить с Чрезвычайным и Полномочным послом России в Канаде Олегом Степановым и задать ему ряд важных и актуальных для нашего общества вопросов. Предлагаем нашим читателям это интервью.

2025-й год объявлен годом Защитника Отечества. Какие мероприятия, посвященные 80-летию Победы, будут проходить в Канаде?

80-летие Великой Победы – это ключевой событие для нашей страны, для России, в наступившем году. Поэтому мы планируем придать ему максимальное широкое звучание и здесь, на территории Канады. Несмотря на просто-таки зашкаливающий уровень русофобии, мы нацелены вместе с нашей общиной провести акции «Бессмертный полк» в крупнейших городах страны. Отрадно, что все больше и больше соотечественников изъявляют желание принять участие в таких шествиях, которые увековечивают память как об их родных и близких, так и о подвиге всего советского народа в годы ВОВ. Кроме шествий, предполагается проведение традиционных автопробегов, посвященных юбилею Великой Победы.

Безусловно, мы будем чествовать наших ветеранов, четверо из которых в нынешнем году отметят свои вековые юбилеи. Предполагается вручить более 70-ти юбилейных медалей и памятных подарков участникам боевых действий, труженикам тыла, а также узникам концлагерей.

Планирую вместе со старшими дипломатами Посольства, а также наших генеральных консульств, принять участие в праздничном мероприятии в Торонто по случаю Дня Победы. Оно будет организовано «Ассоциацией ветеранов Второй мировой войны из бывшего Советского Союза» совместно с рядом объединений российских соотечественников в Канаде.

Будет также проведен торжественный прием в Посольстве. Возложим цветы к памятнику героям войны, который расположен на нашей территории в Оттаве. Помимо этого, в течение всего наступившего года сотрудники всех наших дипмиссий при поддержке инициативных групп наших сограждан- соотечественников будут по всей Канаде возлагать цветы к мемориалам Второй мировой войны. А их в Канаде немало.

Кроме того, мы ожидаем и надеемся, что во всех 30-ти русских школах Канады будут проведены праздничные мероприятия, посвященные Великой Победе.

Отлично, значит, будем готовиться и с нетерпением ждать празднования. А каковы вообще Ваши прогнозы о развитии российско-канадских отношений. Ну, хотя бы на ближайший год?

Кабинет Трюдо загнал страну в абсолютно антироссийский, пробандеровский тупик, из которого канадскому политистеблишменту будет выбраться очень и очень непросто. Ведь официальная Оттава, совершенно игнорируя реалии сегодняшнего дня, по-прежнему упорствует в своем желании нанести «стратегическое поражение» России. Канада продолжает оказывать киевскому режиму и военно-техническое, и существенное экономическое содействие. Кроме того, она и покрывает, и поддерживает все абсолютно преступные действия властей Украины, включая акты терроризма на российской территории, о которых мы слышим практически ежедневно.

Логически следует, что в таковых условиях говорить о каких-то перспективах нормализации российско-канадских отношений, попросту не представляется возможным. Для того, чтобы что-то в отношениях наших стран изменилось, канадским властям необходимо качественно перенастроить свою политику. И прежде всего, отказаться от ее слепого антироссийского курса.

Хотел бы отметить, что Россия никогда не рассматривала Канаду в качестве своего противника. И не считала ее для себя угрозой. Напротив, Россия всегда стремилась к добрососедству и была за пресказуемость двусторонних отношений. Очень надеюсь, что придет время, когда и канадские политики будут руководствоваться аналогичным пониманием в контексте развития связей между нашими странами.

В надежде на осуществление всего вышесказанного, вернемся ко дню сегодняшнему. Первая дата в году Защитника Отечества – это годовщина снятия блокады, отмечаемая сегодня. С чем у Вас ассоциируется непобежденный Ленинград?

Непобежденный Ленинград – это символ беспримерного героизма и стойкости духа нашего великого народа. Жители города-героя на Неве выдержали жесточайшую гитлероскую осаду, сохранив при этом веру и человеческое достоинство. Это напоминает нам всем о том, как люди, несмотря на холод, голод и постоянный бомбежки, продолжали жить, работать, бороться. Верили и приближали нашу Великую Победу.

Очень важно, что, находясь вдалеке от Родины, мы помним это, чтим, передаем эти знания и память нашим детям, которым важно изучать и постигать неизувеченную, непереписанную, настоящую и правдивую историю. Такие вечера памяти, подобный сегодняшнему, как раз и направлены на то, чтобы рассказать молодому поколению, через что прошли наши предки, и какой ценой нам далась Победа и мирная последующая жизнь.

Память о войне, о нашей Победе, о подвиге солдат Красной Армии, подаривших ценой великих жертв и собственных жизней, свободу и мир народам Европы и Азии, должна бережно храниться. Это важно особенно сегодня, в свете попыток Запада совершенно беспринципно переписать историю.

Глава о Ленинграде в летописи Великой Отечественной войны – самая героическая и пронзительная.

Олег Владимирович, работа дипломата очень непростая. Но все же, на Ваш взгляд, что в ней наиболее сложное?

Дипломат – это больше, чем работа. Это, я бы сказал, призвание. Наше дело сложное и многогранное. Если сформулировать одним предложением, то будет звучать так: защита интересов нашей Родины мирным путем в условиях все усложняющей глобальной многополярности мира, где у каждого полюса силы свои и интересы, и и цели, и задачи.

Еще один аспект работы – это служба вдалеке от Родины, от родных и друзей, с постоянными переездами и адаптацией к иным культурам. Многие дипломаты проводят годы службы в странах со сложной военно- политической обстановкой. Все это, согласитесь, непросто.

Однако же, профессиональные вызовы перекрываются чувством ответственности и гордости за нашу страну, за Россию, которую на самом высоком уровне представляет наша дипслужба. И вообще, скажу честно: возможность служить России и ее интересам – подлинная награда для русского человека!

Спасибо Вам огромное за беседу! Очень верим, что нынешний год Защитника Отечества и все запланированные мероприятия пройдут в нашей стране достойно и ярко. Успехов Вам в Вашей нелегкой, но очень благородной профессии!