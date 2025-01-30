Канада призывает к укреплению взаимодействия в Арктическом регионе среди стран НАТО

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли акцентировала внимание на важности активного сотрудничества стран НАТО в Арктике из-за растущей напряженности в регионе.

Она обозначила новый курс Канады, отличающийся от прежнего, когда сотрудничество с НАТО и другими партнерами в Арктике не ставилось на первый план.

«Ранее Арктика рассматривалась как зона с минимальными конфликтами, но изменения в глобальной геополитике требуют, чтобы страны НАТО работали более тесно друг с другом», — заявила Жоли на виртуальном брифинге по итогам своей встречи в Вашингтоне с госсекретарем США Марко Рубио.

Ситуация в Арктике также изменилась на фоне международных взаимодействий.

Весной прошлого года директор правового департамента Министерства иностранных дел России Максим Мусихин сообщил о прекращении сотрудничества в рамках «Арктической пятерки» — России, Дании, Канады, Норвегии и США.

Он уточнил, что инициаторами прекращения контактов стали США и другие западные страны, что затруднило доверительное обсуждение вопросов континентального шельфа.

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