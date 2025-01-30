Принц и принцесса Уэльские приняли участие в мероприятиях ко Дню памяти жертв Холокоста

Вечером 27 января принц и принцесса Уэльские посетили мероприятия, посвященные Дню памяти жертв Холокоста, в Лондоне.

В то же время король Великобритании Карл III и другие представители европейских монархий, включая королей и королев Испании, Дании и Бельгии, приняли участие в официальных траурных мероприятиях в Польше.

Как сообщает People, появление Кейт Миддлтон, в отличие от принца Уильяма, не было заранее анонсировано.

Сначала пара посетила специальную памятную службу в ратуше Гилдхолл, а затем приняла участие в мероприятии, организованном местным Фондом памяти жертв Холокоста, патроном которого является Карл III.

Там Кейт Миддлтон трогающе встретила 89-летнего Стивена Франка и 87-летнюю Ивонну Бернштейн, сделав с ними фото для выставки «Поколения: портреты переживших Холокост» Имперского военного музея.

Эти кадры были созданы в Кенсингтонском дворце в 2020 году, а выставка проходила в августе 2021 года.

Как сообщает Daily Mail, Франк поблагодарил принцессу за рождественскую открытку, и они обсудили его семью.

Кейт Миддлтон также присутствовала на сходном мероприятии в Лондоне в январе 2020 года, приуроченном к 75-летию освобождения Освенцима.

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