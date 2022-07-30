Чтиво выходного дня: Интересные факты из жизни Иоганна Баха

Музыковеды глубоко изучили жизнь и творчество великого композитора. И все же есть кое-что, о чем не догадываются люди. В подборке ниже кратко описаны малоизвестные факты о Бахе, раскрывающие личность не столько творческую, сколько человеческую.

Род Иоганна Себастьяна был музыкальным, семья будущего гения принадлежала к пятому поколению. Повзрослев, мужчина самостоятельно составил генеалогическое древо и насчитал в нем почти 50 музыкантов среди родственников ближнего круга. Можно сказать, что сферу занятий предопределила судьба. Двое сыновей композитора продолжили дело отца, добились признания, популярности и успеха на этом поприще.

Композитор был многодетным, имел 20 детей от двух браков – 11 сыновей и 9 дочерей. 11 наследников умерли в младенчестве. В первый раз Иоганн Себастьян женился на своей кузине Марии Барбаре. Супруга была его ровесницей, родила четверых детей. Счастливый брак длился 13 лет, но трагически оборвался. В 1720 году Мария Барбара умерла. Подавленный горем муж написал «Сицилиану» как раз в этот период – музыка пронизана скорбью и пропитана трагизмом. Второй женой гения стала талантливая певица Анна Магдалена, выступавшая при герцогском дворе. В 1721 году 36-летний композитор и 19-летняя певица обвенчались. Их отношения длились без малого 30 лет. Уникальный слух был гордостью композитора. Он мог безошибочно воспроизвести любую мелодию, прослушав лишь один раз.

Бах прославился как прекрасный композитор, хотя был не менее гениальным исполнителем органной музыки, давал уроки музыки и никогда не брал за них денег. Однажды преподаватель играл прелюдию в присутствии учеников. Слыша совершенное звучание, юноши не сдерживали эмоций и слов восхищения. Маэстро быстро прервал хвалебные оды в свой адрес, заявив, что ничего удивительного в музыке нет. Нужно знать, какие клавиши и когда нажать, а остальное сделает инструмент. Маэстро любил бывать в маленьких церквях, облачался в бедную одежду, заходил в храм и просил органиста, чтобы тот разрешил сыграть. С этой забавой связан еще один интересный факт из биографии: прихожане слышали мощь, диапазон и великолепие игры пришлого музыканта и выбегали из церкви в сильном испуге. Люди считали незнакомца переодетым дьяволом, потому что человек не может так играть.

В жизни Иоганн Бах любил засыпать под музыку – это доказанный факт. За тремя его сыновьями была закреплена обязанность – играть поочередно, когда отец ложится спать. Детям такие занятия казались не интересными, но они не перечили родителям. Гольдберг-вариации появились благодаря любви композитора к крепкому здоровому сну под музыку. Как-то к нему в дом пришел вельможа и попросил написать композицию, прослушивая которую можно быстро и спокойно засыпать. Автор в точности исполнил пожелание заказчика – знаменитые вариации длятся больше часа и работают лучше любого снотворного. Под сочинение люди с нарушениями сна засыпают и сегодня. В репертуаре маэстро есть «ароматное» произведение с необычной историей. Кофейную кантату ему заказал владелец кофейного дома. Столь необычный заказ он объяснил тем, что напиток малоизвестен, покупатели воспринимают зерна настороженно, с подозрением.

Музыка должна привлечь внимание к кофе, вызывать приятные воспоминания и ассоциации с неповторимым вкусом напитка. Стоит ли говорить, что автор отлично справился с поставленной задачей – продажи кофе пошли вверх. Творческая деятельность маэстро была насыщенной и плодотворной – в его активе свыше тысячи произведений. Первая композиция написана в 15 лет. Вся музыка, коллекции инструментов и церковных книг достались в наследство детям. Бах был не бедным человеком – имел деньги и недвижимость. Церковь занимала важное место в жизни гения. Он много раз перечитывал Библию, регулярно исповедовался, посещал службы, писал хоралы для церкви. Когда в храмах исполняли его произведения, за органом сидел автор или кто-то из его сыновей.

Затем и супруга маэстро стала петь в церковном хоре – ему пришлось приложить много усилий, чтобы добиться разрешения. Ведь у протестантов и католиков хористами могли быть только мужчины. Несмотря на набожность, музыкант был вспыльчив и сварлив, часто срывался на окружающих, переходил на крик. В гневе мог сломать клавесин или другой инструмент, разорвать ноты в клочья. Однажды церковный органист ошибся в ноте. Разгневанный Бах искал взглядом предмет, чтобы запустить в «провинившегося». Не нашел – сорвал с себя парик и с криком — «Тебе только сапоги тачать!» — швырнул в перепуганного музыканта. Бах и Гендель жили в одно время, мечтали познакомиться лично, но так и не встретились – всякий раз возникали проблемы и помехи, хотя двух гениев разделяли каких-то 50 км.

В их судьбах много общего. Они родились в один год и почти в одном месте – родительские дома находились на расстоянии 2 км. Оба обожали музыку, но Иоганн Бах не покидал территории Германии, а Георг Гендель объехал все культурные города и европейские столицы. Общей была и болезнь – оба гения ослепли вследствие неудачной операции. Баха и Генделя оперировал Джон Тейлор – врач, которого считали шарлатаном. Иоганн Себастьян любил селедочные головы. С тремя из них связана тайна. Будучи школяром, будущий композитор отправился в Гамбург, чтобы лично услышать знаменитого органиста Райнкена. Деньги у юноши быстро закончились – оплачивать дальнейшую дорогу было нечем.

Между тем, голод настойчиво давал о себе знать. По дороге молодому Баху встретился трактир – из открытых окон здания доносились аппетитные запахи. Он стоял, считал мелочь и сглатывал слюну, когда из окна полетели несколько селедочных голов. Иоганн, не стесняясь, схватил их и приступил к трапезе. Какого же было его удивление, когда во всех трех головах он обнаружил золотые дукаты. Будущий гений оплатил ими хороший обед и продолжил путь. История умалчивает, откуда в селедке взялась такая начинка. Композитор умер 28 июля 1759 года, но его могила долгие годы оставалась необустроенной. Потомкам гения не хватало времени, чтобы установить надгробие. Хотя есть и другая версия, согласно которой могила у алтаря церкви святого Фомы пустая. Ее приверженцы объясняют странность тем, что останки композитора не раз переносили с одного места на другое.

После кончины об Иоганне Себастьяне и его произведениях забыли почти на 70 лет. Интерес к его творчеству и биографии пробудился с новой силой благодаря случайной находке. Это были «Страсти по Матфею» — в 1829 году оратория прозвучала в Берлине. Дирижировал оркестром Феликс Мендельсон. С того момента музыка Баха триумфально завоевывала мир. Его музыка облетела не только планету Земля, а и вышла за пределы Солнечной системы, в космос. В 1977 году земляне записали необычное послание представителям инопланетных цивилизаций. Космический аппарат «Вояджер» доставил его на расстояние 20 млрд. км. На необычном диске записаны земные звуки и музыка Иоганна Баха.